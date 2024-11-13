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Блінкен їде до НАТО в той час, як Альянс готується до повернення Трампа, а посилення ударів російських дронів випробовує українську оборону. Акценти світових ЗМІ 13 листопада

Андріана Стахів
13 листопада, 2024 середа
11:57
Новини світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань поїздка Блінкена до Брюсселю у той момент, коли НАТО готується до повернення Трампа, а тим часом посилення ударів російських дронів випробовує українську оборону і знищує сім'ї

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 листопада.

Блінкен їде до НАТО в той час, як Альянс готується до повернення Трампа

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен, Фото: reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок вирушив до Брюсселя для участі у зустрічах з представниками НАТО та європейськими чиновниками, щоб обговорити війну України проти Росії, пише The New York Times.

Ця поїздка відбувається на тлі серйозного занепокоєння серед прихильників України, що нова адміністрація Трампа скоротить підтримку Києва з боку США. Вона стала останнім, проте вагомим, доповненням графіку Блінкена перед поїздкою до Латинської Америки.

Адміністрація Байдена та посадовці НАТО також побоюються, що новообраний президент Дональд Трамп може спробувати похитнути військовий альянс і навіть спробувати вивести США з нього.

Державний департамент США повідомив, що Ентоні Блінкен зустрінеться з колегами з НАТО та ЄС, "щоб обговорити підтримку України в її захисті від російської агресії".

Далі держсекретар США планує поїхати до Перу та Бразилії, де приєднається до президента Байдена на щорічному саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та саміті лідерів "Групи двадцяти".

Посилення ударів російських дронів випробовує українську оборону

БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Стрімке зростання кількості ударів російських безпілотників випробовує українську оборону та знищує сім'ї, наголошує BBC у своєму матеріалі, розповідаючи про наслідки останніх ударів.

Марія Троянівська була вдома того вечора, коли російський безпілотник влучив у її спальню.

"Він влетів через вікно, прямо в її кімнату, розповідає BBC її мати Вікторія. Після вибуху вона та її чоловік Володимир вибігли з сусідньої кімнати і побачили, що кімната їхньої доньки горить. – Вона померла одразу, а потім згоріла".

Росія масово збільшує кількість ударів безпілотників по Україні. За даними Генерального штабу України, у жовтні їх було здійснено понад 2 тисячі – рекордна кількість у цій війні.

Це частина ширшої активізації російських військ. Окупанти просуваються по всій лінії фронту. Північнокорейські війська приєдналися до війни на боці Москви. А з обранням Дональда Трампа на другий термін президентом США виснажені і втомлені війною сили України стикаються з непевною підтримкою з боку свого найбільшого військового донора.

Росія також почала запускати фальшиві безпілотники без жодної вибухівки, щоб збити з пантелику українські підрозділи протиповітряної оборони і змусити їх витрачати боєприпаси даремно.

Щоночі українці засинають під звуки сповіщень на своїх телефонах про те, що над країною пролітають безпілотники, вмикаючи сирени. І щоранку вони прокидаються з новинами про черговий удар. Лише з початку листопада безпілотники атакували Київ, Харків, Одесу, Миколаїв та Запоріжжя.

У неділю Росія запустила 145 безпілотників по Україні, за словами президента Володимира Зеленського - це рекордна кількість за один день з початку повномасштабного вторгнення.

Українська протиповітряна оборона намагається впоратися зі збільшенням кількості безпілотників.

"Поки що ми їх перехоплюємо. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати їх перехоплювати", сказав BBC речник Київської міської військової адміністрації, сержант Михайло Шаманов.

За його словами, вони знають, що росіяни продовжуватимуть нарощувати ці атаки саме тому український уряд постійно звертається до західних союзників з проханням про надання більшої кількості засобів протиповітряної оборони.

Це також причина, чому Україна нервово чекає, як новообраний президент США Трамп підійде до війни, коли він знову вступить на посаду, відзначає видання.

"Навіть якщо протиповітряна оборона працює добре, уламки безпілотників або ракет падають на місто. Це спричиняє пожежі, пошкодження і, на жаль, іноді жертви, пояснив Шаманов. Кожної ночі це лотерея куди він влучить, де буде збитий, де впаде і що станеться".

Віталій та його бійці не мають стаціонарного поста, розповідає BBC, зброю для збиття безпілотників вони перевозять на кузові бортової вантажівки, що дозволяє їм швидко маневрувати.

"Пів року тому це було 50 безпілотників на місяць. Зараз ця цифра зросла до 100 безпілотників, щоночі", сказав він.

За словами командира підрозділу, коли росіяни використовували переважно ракети для бомбардування України, повітряна тривога тривала близько шести годин, натомість зараз це близько 12 або 13 годин.

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