Бронювання від мобілізації у Дії: у Мінцифрі розповіли деталі

Про це він написав у телеграм-каналі.

Спершу забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

За словами Федорова, якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник повинен подати списки працівників через портал "Дія" та засвідчити електронним підписом заяву. Після цього Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і, чи є про неї дані в "Оберегу". Якщо інформація правильна, працівник буде заброньований.



"Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі "Дія", а в людини оновиться про це інформація у "Резерв+". Якщо вона захоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні", - додав Михайло Федоров.



Якщо в бронюванні відмовлять, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі "Дія". Загалом весь процес триває близько години, каже міністр.

Повідомлення в додатку "Резерв+" щодо недійсної адреси може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК відразу виносив постанову про накладення штрафу.



