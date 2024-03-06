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Булгур в мультиварці. Просто та смачно
Батьківщиною булгуру є країни Близького Сходу, але останнім часом крупа стала популярною далеко за їх межами. Якщо ви з таким продуктом, як булгур, ще не знайомі, почніть із чогось простого. Рекомендуємо варити кашу булгур у мультиварці
Інгредієнти для булгуру:
- булгур - 250 г
- вершкове масло – 40 г
- сіль - 0,5 ч. л.
- вода – 500 мл
Покроковий рецепт приготування каші булгур в мультиварці:
- увімкніть режим "Жарка"
- помістіть у чашу мультиварки вершкове масло
- розтопіть
- всипте булгур
- обсмажувати 3-5 хв., часто перемішуючи
- додайте сіль
- додайте гарячу воду
- закрийте кришку приладу
- активуйте на пів години програму "Каша/Крупи".
Смачного!
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