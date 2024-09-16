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Чому кодування від алкоголізму ефективне лише за певних умов?

Юлія Юліна
16 вересня, 2024 понедiлок
15:49
Новини

Лікування алкоголізму в Україні з початком повномасштабної війни стало досить актуальною проблемою, тому що статистика захворюваності виросла в десятки разів, а окремо жіночий алкоголізм виріс на 50%

Зміст

Алкоголізм – це хвороба?

Для лікування будь-якого захворювання необхідні спеціальні умови, і лікування алкогольної залежності не виключення, адже у світі вона офіційно визнана як захворювання. Ґрунтується це на тому, що як хвороба алкогольна залежність має свою причину, симптоми, розвиток, наслідки, та характеризується як первинне, прогресуюче, рецидивуюче, смертельно небезпечне захворювання. 

Види кодування від алкоголізму

Для лікування алкоголізму на  початкових стадій залежності використовують методи протирецидивної терапії кодування. Популярними серед яких є наступні методики: 

  • укол Дисульфірам (так званий гарячий укол);
  • підшивка Еспераль; 
  • гіпноз по методу Довженка; 
  • лазерне кодування; 

Мусимо зазначити, що для успішного кодування необхідні відповідні умови, виконуючи які пацієнт зможе комфортно зберігати стан тверезості.

Чому кодування від алкоголізму ефективне лише за правильних умов? 

Для того, щоб кодування подіяло, необхідно правильно підготуватися, та після процедури дотримуватись правил зі збереження тверезості. 

Які кроки передбачає підготовчий процес : 

  • Три доби утримання від будь-якого алкоголю навіть у найменших дозах;

  • Стійке розуміння проблеми та готовність прийняти допомогу у її вирішенні;

  • Упевненість у відсутності супутніх захворювань, котрі є протипоказом до кодування, це цироз печінки, шизофренія, онкологія, черепно-мозкові травми, хронічні хвороби в період загострення.

Підтримуючий етап – той, що триває після кодування до закінчення терміну його дії. Він передбачає:

  • Уникання місць, компаній, котрі вживають алкогольні напої;

  • Відсутність алкоголю вдома;

  • Постійне місце роботи;

  • Відвідування психолога 1 раз на тиждень (за потреби);

  • Заборонено вживати безалкогольне пиво, квас живого бродіння та медичні настоянки на спирту; 

  • Щоранку – зарядка;

  • Триразове харчування;

  • Восьмигодинний сон;

  • Прийом ліків, назначених лікарем.

Люди, котрі виконують ці умови, гарантовано покращують рівень життя, і як наслідок зберігають тверезий спосіб життя.

Кодування від алкоголю: як це працює?

Укол Дисульфірам

Основною задачею кодування є усунення потягу до вживання алкоголю. Якщо розглядати фармакологічні методи, то вони базуються на діючій речовині дисульфірам. Саме цей засіб повністю блокує потяг до алкоголю та формує в організмі людини хімічний барʼєр, який виражається в стійкій непереносимості організмом навіть самих маленьких доз спиртного. 

При зʼєднанні дисульфірама з етиловим спиртом відбувається реакція несумісності, яка супроводжується нудотою, запамороченням, припливом крові до обличчя, пригніченням дихання, комою та навіть смертю. Тому цей метод вважається найефективнішим у світі, і водночас потребує максимальної відповідальності зі сторони пацієнта. 

Метод Довженка

Говорячи про метод Довженка варто зазначити, що його метою є формування психологічної відрази до алкоголю, але ефективність цієї практики орієнтовно вісімдесят відсотків. 

Для ефективного кодування від алкоголізму методом навіювання на першому місці є розуміння пацієнта про наявність проблеми, критичне ставлення до цього стану, та стійка мотивація знайти шляхи її вирішення. Мотивація в цьому випадку полягає в тому, що пацієнт має зрозуміти для чого йому тверезість, тому що стан тверезості не є ціллю, а необхідною умовою для побудови повноцінного життя. 

Як підготуватися до кодування від алкогольної залежності

Підготовка до кодування від алкоголізму полягає в тому, що людина має повністю утриматися від вживання будь-яких спиртних напоїв, в будь-якій кількості протягом сімдесяти двох годин з моменту останнього вживання. Потрібно це для того, щоб відбувався процес розщеплення спирту.  Також важливо, щоб не було психічних захворювань по типу шизофренії, аби пацієнт міг взяти на себе повну відповідальність за наслідки в разі невиконання вимог та рекомендацій.

Ціна кодування від алкоголізму

Вартість лікування залежить від таких факторів:

  • Стан пацієнта;

  • Амбулаторно (вдома) чи стаціонарно (в клініці);

  • Обраний метод;

  • Кількість та тривалість сеансів;

  • Додаткові процедури – детоксикація, виведення із запою.

Остаточну ціну на кодування алкоголізму можна дізнатися лише після консультації з лікарем-наркологом, який може оцінити стан пацієнта, і підібрати оптимальний метод лікування.

Дізнайтесь більше про методи кодування та лікування алкогольної залежності на сайті наркологічної клініки Олега Василенко - https://vacilenko.com/uk/

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