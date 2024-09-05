Для подолання кадрової кризи: у семи областях України стартував проєкт з підготовки водійок автобусів

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Вказано, що основною метою проєкту є створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних компетенцій і навичок. Загалом в Україні в системі громадського транспорту є лише менш як 1% водійок, за винятком електротранспорту. Водночас у світі цей показник сягає 19%.

"Кадрова криза сьогодні торкається фактично всіх галузей, у перевезення як вантажних, так і пасажирських, потреба у кваліфікованих фахівцях також є значною. Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі реєстрація стартувала у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Долучитись можуть жінки віком від 21 до 65 років, які мають водійське посвідчення категорії "B", "C", "CE", "D1", досвід водіння понад 3 роки та прагнуть розширити свої професійні можливості і надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса.

"Учасниці проєкту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів. Передбачено навчання для 100 жінок", - йдеться у повідомленні.

Представниця ООН Жінки в Україні Cабін Фрейзер Гюнеш наголосила, що жінки повинні бути включені в систему транспорту як менеджерки, водійки, керівниці. А навчання, рекрутинг та створення умов для роботи в цьому секторі для більшої кількості жінок не лише зробить його більш інклюзивним, але й "допоможе зменшити дефіцит робочої сили та сприятиме створенню гендерно рівного суспільства".

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 1 жовтня.