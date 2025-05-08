До наступного етапу конкурсу "Читальня 2.0. Підлітки" пройшли 78 школярів із чотирьох областей України

Члени журі уважно прочитали кожен із надісланих щоденників і зробили непростий вибір: до наступного етапу "Читальня 2.0. Підлітки" пройшли 78 школярів із чотирьох областей України.

Оцінювали щоденники члени журі: Світлана Богдзієвич — вчителька української мови та літератури, заступниця директора Запорізької гімназії 93; Мія Марченко — письменниця та перекладачка; Олександр Черкас — вчитель української мови та літератури;

Ольга Бондар-Різниченко — літературознавиця, співробітниця Харківського літературного музею; Галина Ткачук — письменниця;

Олена Рибка — письменниця, провідна редакторка видавництва Vivat; Світлана Євдокимова — вчителька української мови та літератури; Наталія Матолінець — письменниця; Олександра Малевич — шеф-редакторка Суспільне Миколаїв; Анжела Романовська — вчителька української мови та літератури Опорного закладу Нижньосірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області; Іван Андрусяк — письменник; Альона Мовчан — журналістка Суспільне Херсон та поетка.

"Цей конкурс оприявнює голоси підлітків, їхню уважність до світу й уміння формулювати власну думку. Ми читали щоденники не як судді, а як співрозмовники — із захопленням, подивом і вдячністю за щирість і довіру", — зауважила письменниця, провідна редакторка видавництва Vivat Олена Рибка.

До 10 червня 2025 р. учасники конкурсу повинні прочитати ще щонайменше 3 книги та заповнити відповідно читацькі щоденники.

Учасники виступлять (онлайн) перед членами журі та поділяться враженнями про одну з книг, яку вони прочитали та занотували у читацький щоденник.

Журі конкурсу переглянуть усі щоденники, вислухають усі виступи — і до 1 липня 2025 р. оберуть 20-ть найкращих.

А вже у серпні 2025 р. 20 переможців поїдуть у тематичний табір у Карпатах.

Світлана Богдзієвич, вчителька української мови та літератури, заступниця директора Запорізької гімназії 93, також поділилася поділилася своїм досвідом членкині журі: "У читацьких щоденниках підлітків було стільки щирості, глибини й творчості, що кожна робота стала окремою маленькою подорожжю. Приємно вражає, як тонко і по-своєму кожен учасник відчув прочитані твори. А ще й коли слово й візуальне оформлення гармонійно доповнює одне одного. Кожен щоденник - мов мистецький витвір".

"Перш за все, мене шалено тішить, що є такі проєкти для підтримки читання, що є нагода долучати юних читачів до творення певної спільноти – у час, коли набули популярності книжкові клуби, живі обговорення та формування собі затишних кіл підтримки, бо так чи інак – всі ми цієї підтримки зараз потребуємо", — підсумувала письменниця Наталія Матолінець.

Команда ГО "Форум видавців" організувала конкурс, аби популяризувати культуру читання, сприяти розвитку комунікативних навичок та критичного мислення серед підлітків, для виховання нового покоління —- успішних молодих людей, соціалізованих та самореалізованих завдяки читанню, які прагнуть розвиватися та покращувати суспільство. А ще – це про задоволення від читання, зменшення емоційного стресу та пошуку нових друзів.

Переможці конкурсу на початку серпня вирушать у табір "Читальня 2.0. Підлітки" на Івано-Франківщині разом зі своїми однолітками та однодумцями та із зірковими менторами — письменницею Катериною Міхаліциною, учасником гурту "Пиріг і Батіг" Марʼяном Пирожком, режисеркою та письменницею Іриною Цілик, художницею Алевтиною Кахідзе та головою ГО "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка" Крістіною Шевченко. На підлітків чекатимуть розваги, зустрічі, вилазки, майстер-класи, ігри, психологічна підтримка, і, звісно — церемонія нагородження.

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