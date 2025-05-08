Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини До наступного етапу конкурсу "Читальня 2.0. Підлітки" пройшли 78 школярів із чотирьох областей України

До наступного етапу конкурсу "Читальня 2.0. Підлітки" пройшли 78 школярів із чотирьох областей України

Ярослава Наумова
8 травня, 2025 четвер
13:24
Новини Читальня 2.0 - конкурс для підлітків

Завершився перший конкурсу від ГО "Форум видавців". Жюрі оцінювало читацькі щоденники підлітків з Балаклії, Богданівки, Степного, Лозової, Вільнянська, Миколаєва, Херсона, Харкова, Запоріжжя та ще десятків міст та селищ з усіх куточків областей-учасників проєкту

Зміст

Члени журі уважно прочитали кожен із надісланих щоденників і зробили непростий вибір: до наступного етапу "Читальня 2.0. Підлітки" пройшли 78 школярів із чотирьох областей України.

Оцінювали щоденники члени журі: Світлана Богдзієвич — вчителька української мови та літератури, заступниця директора Запорізької гімназії 93; Мія Марченко — письменниця та перекладачка; Олександр Черкас — вчитель української мови та літератури; 
Ольга Бондар-Різниченко — літературознавиця, співробітниця Харківського літературного музею; Галина Ткачук — письменниця; 
Олена Рибка — письменниця, провідна редакторка видавництва Vivat; Світлана Євдокимова — вчителька української мови та літератури; Наталія Матолінець — письменниця; Олександра Малевич — шеф-редакторка Суспільне Миколаїв; Анжела Романовська — вчителька української мови та літератури Опорного закладу Нижньосірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області; Іван Андрусяк — письменник; Альона Мовчан — журналістка Суспільне Херсон та поетка.

"Цей конкурс оприявнює голоси підлітків, їхню уважність до світу й уміння формулювати власну думку. Ми читали щоденники не як судді, а як співрозмовники — із захопленням, подивом і вдячністю за щирість і довіру", — зауважила письменниця, провідна редакторка видавництва Vivat Олена Рибка.

До 10 червня 2025 р. учасники конкурсу повинні прочитати ще щонайменше 3 книги та заповнити відповідно читацькі щоденники. 
Учасники виступлять (онлайн) перед членами журі та поділяться враженнями про одну з книг, яку вони прочитали та занотували у читацький щоденник. 

Журі конкурсу переглянуть усі щоденники, вислухають усі виступи — і до 1 липня  2025 р. оберуть 20-ть найкращих.

А вже у серпні 2025 р. 20 переможців поїдуть у тематичний табір у Карпатах. 

Світлана Богдзієвич, вчителька української мови та літератури, заступниця директора Запорізької гімназії 93, також поділилася поділилася своїм досвідом членкині журі: "У читацьких щоденниках підлітків було стільки щирості, глибини й творчості, що кожна робота стала окремою маленькою подорожжю. Приємно вражає, як тонко і по-своєму кожен учасник відчув прочитані твори. А ще й коли слово й візуальне оформлення гармонійно доповнює одне одного. Кожен щоденник - мов мистецький витвір". 

"Перш за все, мене шалено тішить, що є такі проєкти для підтримки читання, що є нагода долучати юних читачів до творення певної спільноти – у час, коли набули популярності книжкові клуби, живі обговорення та формування собі затишних кіл підтримки, бо так чи інак – всі ми цієї підтримки зараз потребуємо", — підсумувала письменниця Наталія Матолінець.

Команда ГО "Форум видавців" організувала конкурс, аби популяризувати культуру читання, сприяти розвитку комунікативних навичок та критичного мислення серед підлітків, для виховання нового покоління —- успішних молодих людей, соціалізованих та самореалізованих завдяки читанню, які прагнуть розвиватися та покращувати суспільство. А ще – це про задоволення від читання, зменшення емоційного стресу та пошуку нових друзів.

Переможці конкурсу на початку серпня вирушать у табір "Читальня 2.0. Підлітки" на Івано-Франківщині разом зі своїми однолітками та однодумцями та із зірковими менторами — письменницею Катериною Міхаліциною, учасником гурту "Пиріг і Батіг" Марʼяном Пирожком, режисеркою та письменницею Іриною Цілик, художницею Алевтиною Кахідзе та головою ГО "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка" Крістіною Шевченко. На підлітків чекатимуть розваги, зустрічі, вилазки, майстер-класи, ігри, психологічна підтримка, і, звісно —  церемонія нагородження.

Еспресо - інформаційний партнер проєкту. 

Теги:
Суспільство
Культура
Запоріжжя
Миколаївщина
Херсонщина
Читайте також:
Вупі Голдберг
Автор Дар'я Тарасова
7 травня, 2025 середа
Лауреатка "Оскара" Вупі Голдберг запропонувала Трампу знизити ціну на яйця, перш ніж вводити мита на кіно
росія парад
Автор Марія Науменко
6 травня, 2025 вiвторок
У Кремлі стверджують, що на параді в Москві 9 травня нібито будуть присутні представники 29 країн
Автор Марія Музиченко
9 травня, 2025 п'ятниця
Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
07:32
віце-президент США Джей Ді Венс
"Принципово не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в конфлікт між Пакистаном та Індією
07:27
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV