"Документи за підписом Зеленського не мають законної сили": ексофіцер зі США Беннет поширив новий фейк
Колишній офіцер зі США Скотт Беннет поширює фейкову інформацію про те, що документи за підписом президента Володимира Зеленського не мають законної сили
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що пропагандистські канали із посиланням на Скотта Беннета заявляють, що лідер Кремля Володимир Путін і кремлівська еліта нібито "мають рацію в тому, що вважають Україну не тільки вмираючою державою, а й такою, що не має політичного керівництва, адже всі документи, які підписує Зеленський, - безглузді".
Насправді усі заяви Беннета - це частина рекламної кампанії до пропагандистського фільму "Дневник американского офицера", знятого пропагандистами з rt на окупованих територіях України.
- Раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що Саміт миру нібито став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака.
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