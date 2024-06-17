"Саміт став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 17 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 17 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 червня російська пропаганда запустила дезінформацію та маніпуляцію.
Маніпуляція: Речник кремлівського диктатора В. Путіна Д. Пєсков заявив: "Підхід РФ до врегулювання української кризи прозорий і добре відомий усім".
Спростування: По-перше, Пєсков використовує тактику підміни понять, коли називає війну, яку розпочала РФ, "українською кризою". По-друге, "прозорий підхід РФ" – це ультиматум, який є неприйнятним для України.
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Саміт став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака, коли весь захід замислювався для фотографій, а не реального обговорення миру в Україні".
Спростування: Саміт миру у Швейцарії – це перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права, а не ультиматумах Росії. Крім того, до Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів, що вже говорить про його успішність, попри всі заяви російської пропаганди.
- "Остання пропозиція Путіна надзвичайно щедра": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 17 червня.
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