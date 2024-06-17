"Остання пропозиція Путіна надзвичайно щедра": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 17 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 17 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 червня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Україна не є членом НАТО, але НАТО безпосередньо веде війну України проти Росії, атакуючи Росію і росіян через відсутність таких можливостей у Києва".
Спростування: Це частина наративу російської пропаганди про те, що "Україна є маріонеткою НАТО" і що Альянс нібито веде війну проти Росії, використовуючи українців. Мета цього наративу – зобразити надання західної військової допомоги Україні як агресивний крок проти РФ, тоді як насправді ЗСУ використовують цю зброю для захисту українських територій.
Маніпуляція: Бразильський журналіст Пепе Ескобар на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Остання пропозиція Росії (умови Путіна для переговорів, – ред.). Надзвичайно щедра. Вже відхилена. Наступна пропозиція буде прямою: безумовна капітуляція".
Спростування: "Пропозиція Росії", про яку пише журналіст, по суті була закликом до безумовної капітуляції України. Висунувши ультиматум щодо мирних переговорів з Україною, Путін фактично показав, що Москва насправді не зацікавлена в перемовинах, а навпаки – хоче продовжувати війну.
- 15 червня у Центрі протидії дезінформації спростували російські фейки та маніпуляції щодо українського експорту зерна.
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