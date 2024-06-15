"Через експорт зерна в Україні подорожчає хліб": у ЦПД спростували російський фейк

Про це інформує ЦПД.

Вказано, що російські пропагандисти запустили кампанію з дискредитації українського зернового коридору. Зокрема, серед їхніх заяв звучали такі тези:

експорт зерна відбувається у збиток населенню України

хліб подорожчає через тотальний брак сировини

зерна в Україні не вистачає навіть на хліб при рекордному експорті

У ЦПД наголосили, що ці заяви є маніпулятивними, оскільки наразі для української хлібопекарської галузі основною проблемою є відключення електроенергії. Вони, своєю чергою, є наслідком ракетних атак РФ по об’єктах енергетики. Крім того, ця галузь зазнала втрат через російські обстріли зерносховищ.

"Ворогу не дає спокою той факт, що Україна продовжує здійснювати експорт зерна, попри всі спроби зірвати його, та робить вагомий внесок у світову продовольчу безпеку. Мета РФ – створити навколо "хлібного питання" ще один фактор дестабілізації українського суспільства, сподіваючись таким чином налаштувати населення проти влади і спричинити політичну кризу", - додали у ЦПД.