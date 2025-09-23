Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп

Еспресо наводить переклад колонки Енн Епплбаум для Gazeta Wyborcza.

Щодня близько двох мільярдів людей у всьому світі користуються інструментами онлайн-конфіденційності, що підтримуються Фондом відкритих технологій (OTF). Якщо люди в Китаї зможуть обійти урядові брандмауери та програмне забезпечення для цензури — настільки непроникні, що їх назвали "брандмауером" — або якщо користувачі на Кубі чи в М’янмі зможуть подолати ці більш незграбні інтернет-блокування, вони зможуть читати історії рідною мовою, яких вони ніколи б інакше не побачили.

Фонд відкритих технологій (OTF)

Доступ до інформації можливий завдяки тому, що уряд США десятиліттями підтримував різні програми, такі як Фонд технологій, Незалежні іноземні мовники та антипропагандистські кампанії, покликані забезпечити мешканцям авторитарних режимів доступ до новин, заснованих на фактах, відмінних від тих, що поширюються державними ЗМІ у їхній власній країні.

Якщо це уйгури, які живуть у Китаї, то, можливо, вони щонайменше до кінця травня слухали репортажі уйгурською мовою на радіо "Вільна Азія", яке також підтримується Сполученими Штатами та випускає програми дев’ятьма мовами. Це мовлення першим повідомило світові про табори для інтернованих представників переслідуваної меншини.

Голос Америки у вимушеній відпустці

Але як довго ця інформація досягатиме слухачів? Зараз усі американські мовники за кордоном, включаючи "Голос Америки" (GA) та "Радіо Вільна Європа" (RWE), перебувають під серйозною загрозою. Наприкінці лютого президент Дональд Трамп призначив Карі Лейк головним радником Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM), яке контролює цих мовників за кордоном.

Карі Лейк раніше була місцевою телеведучою новин. Вона не змогла балотуватися на посаду губернатора Аризони, а також не змогла отримати місце в сенаторі цього штату.

Вона не мала досвіду в міжнародному мовленні чи зовнішній політиці, проте відправила весь персонал "Голосу Америки" у відпустку та оголосила про плани скоротити фінансування всіх організацій, що підпадають під дію USAGM.

Вона присипала все це неймовірною отрутою та лицемірством, звинувативши хронічно недофінансованих мовників у марнотратстві та назвавши журналістів іноземними агентами. Вона почала звільняти персонал. Журналістам, які роками працювали в Сполучених Штатах за візами, було видано 30-денний наказ про виїзд від імені уряду США.

Усі ці мовники вважають дії Карі Лейк незаконними та наразі подають позови, навіть коли вони змушені скорочувати бюджети, скасовувати програми та звільняти журналістів. Вони виграли свої перші справи. У березні суддя окружного суду США Ройс Ламберт наказав адміністрації закрити "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", "відповідно до рекомендації Конгресу про те, що продовження роботи RFE/RW відповідає суспільним інтересам".

У серпні той самий суддя, призначений Рональдом Рейганом, постановив, що Лейк не мав повноважень звільняти Майкла Абрамовіца, директора "Голосу Америки".

Голос Америки, фото: gettyimages

Такі повноваження має лише двопартійна, затверджена Сенатом рада, членів якої було усунуто Дональдом Трампом у січні.

Таким чином, Конгрес, а не Лейк, може вирішувати питання фінансування мовників, скасовуючи рішення президента та його Адміністративно-бюджетного управління (OMB), яке наполягало на закритті іноземних мовників. Крім того, Бюджетний комітет Палати представників вже передбачив фінансування іноземних мовників у бюджеті на наступний рік, хоча адміністрація поставила під сумнів повноваження Конгресу вживати таких заходів.

Нейтральності не існує

Навіть якщо вони не припинять ефір, усі іноземні мовники продовжуватимуть боятися дій уряду, який зробить усе, щоб їх знищити. Готуючи цю статтю, я спілкувався з багатьма людьми, але вони не хочуть, щоб їх цитували: вони бояться погіршити ситуацію. Це люди, які щодня ходять на роботу, вважаючи, що пропагують Америку та її цінності — свободу слова, верховенство права, демократію.

Вони завжди користувалися двопартійною підтримкою. З моменту заснування "Радіо Вільна Європа" в 1950 році демократи та республіканці, сенатори, члени Палати представників і кожен президент, від Гаррі Трумена до Джо Байдена, визнавали необхідність допомогти громадянам закритих суспільств отримати доступ до інформації, що базується на фактах.

Краще поінформована російська чи іранська громадськість з меншою ймовірністю почне війну з нами та з більшою ймовірністю чинитиме опір примхам своїх диктаторів. Сам Дональд Трамп, протягом свого першого терміну, незважаючи на посилені зусилля своїх прихильників, продовжував підтримувати незалежні іноземні ЗМІ, технології боротьби з цензурою та активістів, які борються з цензурою по всьому світу. Однак ті часи минули назавжди. Сполучені Штати не заявляють про це відкрито, але змінюють курс своєї зовнішньої політики, щоб захистити уряди, які маніпулюють та цензурують інформацію не лише на своїй території, а й у всьому світі. Наша національна безпека може постраждати.

Виступаючи в Ер-Ріяді, Дональд Трамп пообіцяв Саудівській Аравії та іншим близькосхідним монархіям, що Америка перестане "вказувати їм, як жити та як керувати у власному дворі". Це по суті звучало так, ніби уряд США ось-ось стане нейтральним.

Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді, фото: gettyimages

Однак у світі, де ідеології зіштовхуються, нейтралітету не існує. З моменту обрання Дональда Трампа Китай продовжує витрачати мільярди доларів на пропаганду режиму, купуючи ефірний час на світових телевізійних мережах та навчаючи міжнародних журналістів. Росія продовжує використовувати соціальні мережі та оманливі вебсайти, щоб послабити та розділити Сполучені Штати та Європу, підтримувати диктатури в Африці та брехати про війну в Україні.

Вільний голос зникає з Росії, Африки, Кавказу

Там, де зникає "Голос Америки", інші сили заповнять порожнечу. Комплексне розслідування Wall Street Journal виявило, що, наприклад, у Таїланді ефірний час "Голосу Америки" на громадському радіо вже було виділено китайському мовнику.

Індонезійський новинний канал, який щотижня транслює програму для китайської діаспори в Індонезії, більше не транслює репортажі мандаринською мовою, створені "Голосом Америки" – знову ж таки, після скорочень ефірний час було надано китайському громадському телебаченню.

Мовлення кантонською мовою "Радіо Вільна Азія" було припинено 1 липня, у річницю передачі Гонконгу Китаю від Великої Британії.

офіс "Радіо Вільна Азія", фото: rfa.org

Збитки, спричинені скороченнями на "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії", будуть не менш серйозними. Скорочення вже змусили "Систему", російський слідчий підрозділ "Радіо Свобода", відмовитися від деяких розслідувань корупції та організованої злочинності, і така інформація може допомогти демократичним державам відстежувати компанії, які обходять санкції, накладені на Росію.

Програми, що викривають завуальовані кампанії з метою впливу на громадську думку, підрахунку військових жертв або створення матеріалів мовами меншин, спрямованих на Татарстан, Башкортостан чи Північний Кавказ, вже були обмежені або призупинені. Тепер російські суспільні ЗМІ контролюватимуть ефір у всіх цих місцях.

В Ірані наслідки можуть бути ще серйознішими.

Через кілька днів після ізраїльських та американських авіаударів в Ірані я розмовляла із Саїдом Голкером, політологом зі Сполучених Штатів, який відстежує іранські соціальні мережі.

Він сказав мені, що режим каже своїм громадянам: "Ми виграли цю війну, а Ізраїль зазнав поразки". Тих, хто не мав доступу до альтернативних ЗМІ, бомбардували тією ж історією: ми перемагаємо. У якийсь момент адміністрація Трампа, пізно усвідомивши, що має проблеми з висвітленням новин в Ірані, відкопала нещодавно відсторонених від роботи журналістів, які розмовляли фарсі, з "Голосу Америки" та попросила їх повернутися до роботи.

22 мільйони твітів Байдена

Американці ніколи не підтримували іноземні режими, які приховують інформацію від своїх громадян, а електорат Трампа також не голосував за цензуру. Навпаки — рух Трампа "Зробимо Америку знову великою" (MAGA) неодноразово називав себе жертвою цензури, іноді навіть надаючи неправдиву статистику. Наприклад, вони стверджували, що офіс Байдена видалив "22 мільйони твітів" під час президентської кампанії 2020 року. Було б шокуючим, якби це було правдою.

Але тепер, коли вони при владі, політика MAGA перетворюється на одностороннє роззброєння у триваючій словесній війні між світом автократичних урядів та світом демократій.

Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою", фото: gettyimages

Розглянемо, наприклад, Глобальний центр взаємодії (GEC) – невеликий офіс на рівні міністерства, створений завдяки двопартійним зусиллям. Його було створено задовго до виборів 2016 року у відповідь на онлайн-терористичні та екстремістські кампанії.

Протягом останніх кількох років GEC займалася викриттям та викриттям російської та китайської пропаганди, останнім часом в Африці та Латинській Америці. GEC ніколи не відігравала жодної ролі у внутрішній політиці США і не прагне цього робити. Тим не менш, вона стала жертвою ультраправих теорій змови, що підживлюються порталом X, і її називають установою, що пропагує "цензуру".

Наприкінці минулого року республіканці в Конгресі відмовили центру в подальшому фінансуванні. Державний департамент, оголошуючи про ліквідацію GEC, заявив, що він "витратив мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосу американського народу". Він не навів жодних доказів. У подкасті Дональда Трампа-молодшого Даррен Бітті, виконуючий обов'язки заступника державного секретаря з питань публічної дипломатії, похвалився, що позбувся GEC, "агента цензури в Державному департаменті США".

Насправді, єдиними реальними переможцями від закриття GEC були іноземні диктатори, які проводили завуальовані пропагандистські кампанії. За кілька тижнів до закриття співробітники GEC готувалися викрити китайські інформаційні кампанії, зокрема в Європі. Троє людей, які знали про операцію, але побажали залишитися анонімними, щоб не зашкодити своїм колегам у Державному департаменті, розповіли мені, що Бітті був проінформований про цю інформацію, і він зупинив зусилля з розкриття інформації.

Він сказав: "GEC не лише займається жахливою цензурою, але й глибоко не узгоджується з позицією адміністрації США щодо свободи слова. Агентство стало катастрофічно, навіть ганебно, неефективним. Ми воліємо досягати наших дипломатичних цілей, говорячи правду нашим супротивникам, а не цензуруючи власних громадян".

Бітті не пояснив, як викриття китайських пропагандистських кампаній обмежить свободу слова в Америці.

Вони беруть за взірець російську пропаганду

Ще дивнішими є нападки на Національний фонд підтримки демократії (NED) та його дочірні організації, зокрема Міжнародний республіканський інститут (IRI), пов'язаний з Республіканською партією, та Національний демократичний інститут, пов'язаний з демократами. До листопада Дональд Трамп не виявляв особливого інтересу до цих організацій.

Усі вони були засновані у 1983 році, а їхню ідею заснував Рональд Рейган, який закликав до створення "нової демократичної інфраструктури – мережі вільної преси, вільних профспілок, політичних партій, університетів – яка дозволить громадянам обирати власні підходи, розвивати власну культуру, мирно долати розбіжності".

NED надає невеликі гранти групам, які стежать за виборами, борються з клептократією та протидіють пропаганді режиму. Наприклад, він підтримував Азійську лабораторію перевірки фактів, яка викриває та пояснює інформаційну політику Китаю. Програма NED "Партнерство відкритого уряду" була однією з його антикорупційних програм.

Національний фонд підтримки демократії (NED)

NED боровся зі спробами скоротити своє фінансування в суді, поки що впевнено вигравши справу, а адміністрація виконала рішення, отримуючи повне річне фінансування. Він користується широкою підтримкою в Конгресі, а його організаційна структура розроблена для захисту від політичних атак: організацією керує позапартійна рада, що складається з представників обох партій, що дозволяє NED залишатися осторонь від партійних чвар.

Я працював у цій раді з 2016 по 2024 рік і можу засвідчити, що всі теорії змови – нісенітниця. Члени ради директорів організації не є агентами таємної розвідки, а колишніми державними службовцями, членами Конгресу, науковцями та експертами у своїх регіонах. Їхня робота неоплачувана; вона виконується pro bono та від імені NED.

Ті самі ради волонтерів керують NDI та IRI – організаціями, які з моменту свого заснування працювали на лівоцентристські та правоцентристські партії по всьому світу та відігравали значну роль у зв’язках членів Конгресу з їхніми іноземними колегами, іншими словами, поширюючи американські цінності по всьому світу.

Обидва тісно пов'язані зі своїми партіями; сенатори Мітт Ромні, Ліндсі Грем, Джоні Ернст, Том Коттон і Ден Салліван входять до ради директорів IRI. Але ці організації також потрапили під вогонь критики, коли їх атакували з низки невеликих акаунтів на порталі X.

Один із цих акаунтів належить Майку Бенцу, який є джерелом міфу: "Джо Байден цензурував 22 мільйони твітів", тож у цьому є певна логіка.

Ці акаунти публікують, серед іншого, неправдиві звинувачення про те, що вищезгадані організації є агентами ЦРУ. Це та сама брехня, яку поширює російська пропаганда.

Брехуни, мерзенні, огидні зрадники Батьківщини

Жодна з цих організацій, і, звичайно ж, жоден з іноземних мовників, не отримала жодних пояснень щодо того, чому їх постійно моніторять, контролюють та погрожують закриттям. "Єдина інформація від USAGM стосується розірвання та поновлення наших грантових угод", – сказав мені один співробітник агентства. "Ніхто не вивчає роботу чи можливості цих організацій".

Однак ця робота зараз надзвичайно актуальна. Вже одне скорочення технологій може мати негайні наслідки. Наприклад, якщо фінансування VPN (віртуальних приватних мереж) не буде поновлено, Фонд відкритих технологій буде змушений відключити доступ до Інтернету для десятків мільйонів користувачів у Китаї, Росії, Кубі та Ірані в листопаді.

Китайські та російські представники пропаганди не приховують, наскільки ці скорочення вигідні для них. Ху Сіцзінь, колишній редактор Global Times, щоденної газети, що підтримується урядом Китаю, написав у соціальних мережах, що "китайський народ радий, що антикитайська ідеологічна фортеця в США руйнується зсередини".

Маргарита Симоньян, головний редактор RT, російського суспільного новинного телеканалу, також висловила цю думку в ток-шоу. "Сьогодні і я, і мої колеги з RT та Sputnik можемо відпочити", – сказала вона одразу після оголошення про скорочення на RFE/RW та GA. Ведуча ток-шоу висловила задоволення звільненням російських працівників, які "тепер боротимуться за право працювати прибиральниками та посудомийниками".

Маргарита Симоньян, фото: gettyimages

Пізніше вона сказала: "І до речі, я звертаюся до вас, незалежні журналісти: Здохніть, бо все, що ви вмієте робити, це брехати, ви, мерзенні, огидні зрадники Вітчизни. Здохніть у канаві".

За відсутності логічного пояснення з'являється все більше теорій. Одні вірять у плани приватизації "Голосу Америки".

Інші вважають, що пояснення простіше: деякі прихильники MAGA, включаючи Рассела Воута, директора Адміністративно-бюджетного управління (OMB), просто вважають, що Сполучені Штати не повинні мати "м’якої" сили. Інші ж люблять і захоплюються режимом президента Росії Володимира Путіна.

Наприклад, у грудні 2021 року Даррен Бітті опублікував на X, що "НАТО є набагато більшою загрозою для американської свободи, ніж будь-коли був Путін".

Можливо, Бітті, Лейк і Бенц просто поділяють таку ж глибоку антипатію до незалежних журналістів, як Ху Сіцзінь та Маргарита Симоньян, і з таким же ентузіазмом прагнуть їх знищити.

Адміністрація Трампа тимчасово передала владу цій кликі. Але навіть зараз варто пам'ятати, що вони не становлять більшості ні в Америці, ні в Конгресі. У найближчі місяці Палата представників і Сенат, докладаючи незначних зусиль і лише з ноткою бравадності, можуть виступити проти цього одностороннього роззброєння та знову поставити Америку в центр боротьби з авторитарною пропагандою.

Замість того, щоб дозволити китайцям та росіянам перемогти, Конгрес може як відновити фінансування, так і протистояти бюджетним іграм адміністрації, скасовуючи положення, які можуть обмежити можливості Конгресу приймати закони в майбутньому.

Вони також могли б підтримувати людей та програми, в які законодавці, включаючи республіканців в обох палатах, давно вірять. Як писав суддя Ламберт у рішенні у справі RFE/RW: "Конгрес визнав, що політикою Сполучених Штатів є сприяння праву на вільне вираження поглядів та свободу слова, і що відкрите поширення інформації та ідей серед народів світу сприяє міжнародному миру та стабільності".

Проявивши здоровий глузд, Конгрес може знову направити Америку на шлях боротьби зі справжньою цензурою.

Переклад Малгожати Сувінської