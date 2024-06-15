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Євро-2024. Швейцарія розбила Угорщину
В суботу, 15 червня 2024 року, на матчі в межах Євро-2024 збірна Швейцарії здолала команду Угорщини. Гра відбувалася у Кельні (ФРН)
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Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Група A
2-й тур
15 червня
Угорщина – Швейцарія 1:3
Голи: Варга 66 - Дуа 12, Ебішер 45, Емболо 90 + 3
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