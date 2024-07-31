Фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди на Монреальському міжнародному кінофестивалі
Українська історична драма "БожеВільні / Diagnosis: Dissent" режисера Дениса Тарасова отримала дві нагороди на Монреальському міжнародному кінофестивалі
Про це повідомляє Держкіно.
Українська стрічка "БожеВільні / Diagnosis: Dissent" отримала дві перемоги на Монреальському міжнародному кінофестивалі. Фільм переміг у номінаціях "Найкращий режисер" — Денис Тарасов і "Найкращий актор" — Костянтин Темляк.
Це вже 9-та міжнародна нагорода, яку отримали "БожеВільні / Diagnosis: Dissent".
Стрічка заснована на реальних подіях. Сюжет розгортається у 70-х роках, коли навіть звичайне прослуховування іноземної рок-музики в СРСР з його тоталітарною системою, ставало підставою для арешту людини, її приниження і катувань.
Дистриб'ютором фільму виступили FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Стрічку створено за підтримки Держкіно і "Спільна Перемога Продакшн".
Монреальський міжнародний кінофестиваль заснований у 1977 році та щорічно проводиться в Монреалі, Канада.
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