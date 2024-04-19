Фільми, на зйомках яких загинули актори
На жаль, смерті під час зйомок кінофільмів не можна вважати рідкістю. Ми розповімо вам про декілька картин, робота над якими закінчилася трагедією
Форсаж 7
Пол Уокер
Під час роботи над фільмом "Форсаж 7" загинув актор Пол Вокер. У трагічний день він був у Каліфорнії. Під час перерви у зйомках Пол Вокер вирішив відпочити з друзями. Актор їхав на пасажирському сидінні швидкісного автомобіля. Сталася аварія…
Гладіатор
Олівер Рід
Фото: фото з загальнодоступних джерелПід час зйомок фільму "Гладіатор" помер актор Олівер Рід. У свій вихідний він вирушив у бар і влаштував там вечірку з міцними напоями. Серце актора не витримало, вночі його життя раптово обірвалося…
Ворон
Брендон Лі
Фото: фото з загальнодоступних джерелНа зйомках фільму "Ворон" загинув актор Брендон Лі. Трагедія сталася безпосередньо перед камерою. У дулі пістолета, який використовується на знімальному майданчику, залишилася заглушка. Зброю зарядили холостими патронами, але забутий у дулі елемент вилетів під тиском порохових газів і влучив у актора…
Полтергейст 2
Джуліан Бек
Фото: фото з загальнодоступних джерелУ оригінального фільму "Полтергейст" похмурий бекграунд, оскільки після роботи над стрічкою померли кілька акторів та учасників знімальної групи. Однак усі трагедії сталися за межами знімального майданчика….
Сутінкова зона
Вік Морроу
На зйомках фільму "Сутінкова зона" загинув актор Вік Морроу. Він брав участь у ефектній сцені із залученням вертольота. Актор втратив управління і йому зрізало голову гвинтами гелікоптера…
Фото: фото з загальнодоступних джерел
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