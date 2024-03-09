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Франція готується до великої війни на території Європи, - Politico

9 березня, 2024 субота
05:08
Світ Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю

Про це повідомляє Politico.

Полковник Аксель Деніс, який керує центром бойової підготовки в Майї-ле-Камп на сході Франції, заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу. Він додав, що Франція готується до культури пильності в найкоротші терміни.

Видання пише, що умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Його площа перевищує розмір Парижа і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків "Леклерк".

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямоване на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Загальновійськова війна

Головний урок України, за словами офіцерів навчального центру, полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезних жертв і не можуть відкинути ворога.

Натомість піхота, бронетехніка, інженери та артилерія, об'єднані з новими технологіями, такими як дрони, що передають інформацію військам і забезпечують забійну силу на полі бою.

"Війна в Україні посилила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб боротися", - сказав один із підполковників.

Проблеми на полі бою в Україні

Французькі військові заявили, що армії, нездатні об'єднати танки, артилерію та піхоту, наражаються на величезний ризик, що продемонстрували обидві сторони війни в Україні.

"Що драматично в Україні, це те, що танки діють поодинці і, отже, більше не діють взагалі", - сказав полковник Аксель Деніс.

Нездатність координувати свої дії є однією з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли прорвати добре підготовлену оборону, яка наразі домінує на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів.

Видання зазначає, що до 2027 року французька армія прагне мати можливість розгорнути одну дивізію чисельністю близько 25 000 солдатів за 30 днів.

  • Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що очільник академії генштабу Росії закликав готуватися до великої війни у Європі.
Теги:
Франція
Європа
Військові новини
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