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Війна з Росією: хроніка
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Очільник академії генштабу Росії закликав готуватися до великої війни у Європі

7 березня, 2024 четвер
16:52
Світ КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

Воєнні дії Росії в Україні, що затягнулися, можуть перерости у велику війну в Європі. Винним у цьому буде Захід, який втягує РФ у нові конфлікти

Про це заявив начальник академії генштабу генерал-полковник Володимир Зарудницький у статті для журналу "Військова думка", пише The Moscow Times.

"Не виключена можливість ескалації конфлікту в Україні у великомасштабну війну в Європі. Істотно зростає ймовірність цілеспрямованого втягування нашої держави у нові воєнні конфлікти", — написав Зарудницький.

За його словами, США та їх союзники "усіма способами намагаються зберегти свою гегемонію" і поставили собі завдання завдати Росії "стратегічної поразки". Також Захід домагається зміни влади у Кремлі, щоб обмежити суверенітет країни та зруйнувати її територіальну цілісність. Тому, на думку генерал-полковника, навіть із закінченням війни в Україні "кризова конфронтація" Росії та Заходу не завершиться. "Запущений процес трансформації наявного світоустрою пов'язаний зі зростанням суперечностей, вирішення яких фактично завжди призводить до застосування військової сили", - наголосив Зарудницький.

При цьому на тлі війни в Україні у світі не відбулося великого розколу і з'явилася велика група нейтральних країн, які прагнуть автономії від США та західних держав, стверджує військовий. Однак, за його словами, "за рідкісним винятком" це "недовгострокові" союзники Росії та Москві потрібно враховувати їхній військовий потенціал під час планування заходів забезпечення військової безпеки.

  • Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
  • Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.

Теги:
Європа
російська армія
Війна з Росією
гібридна війна
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