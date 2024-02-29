Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території
Про це Путін заявив під час звернення до федеральних зборів, передає РИА-Новости.
"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це маячня", - сказав він.
Путін вказав, що наслідки для тих, хто направлятиме контингент до РФ будуть "набагато трагічнішими". Згодом він додав, що "вони повинні розуміти, що у нас (Росії, - ред.) теж є зброя, яка може вражати цілі на їх території".
Крім того, президент РФ зазначив, що внаслідок вступу до НАТО Швеції та Фінляндії, у Росії з'явилась необхідність зміцнити своє військове угруповання на західному напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.07 Купівля 38.07Продаж 38.59
- EUR Купівля 41.22Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе