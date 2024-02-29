Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу

Про це Путін заявив під час звернення до федеральних зборів, передає РИА-Новости.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це маячня", - сказав він.

Путін вказав, що наслідки для тих, хто направлятиме контингент до РФ будуть "набагато трагічнішими". Згодом він додав, що "вони повинні розуміти, що у нас (Росії, - ред.) теж є зброя, яка може вражати цілі на їх території".

Крім того, президент РФ зазначив, що внаслідок вступу до НАТО Швеції та Фінляндії, у Росії з'явилась необхідність зміцнити своє військове угруповання на західному напрямку.