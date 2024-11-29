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Глава МЗС Німеччини Бербок поїде в Китай, де говоритиме про війну в Україні

Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
18:00
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснить візит до Пекіна, де обговорить зі своїм китайським колегою Ван Ї зокрема війну РФ проти України

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Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначено, що Бербок у межах робочого візиту відвідає КНР у неділю, 1 грудня. Водночас наступного дня вона зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та говоритиме з ним зокрема про війну Росії проти України.

Речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер заявив, що одним із важливих аспектів розмови стане можлива підтримка Пекіна Москви, передає Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України шкодить інтересам Європи... Нас турбує, коли треті країни підтримують Росію у її війні чи то товарами подвійного призначення, чи зброєю. Це робиться в обхід міжнародних санкцій… Така підтримка, звісно, буде мати наслідки", - пояснив він.

  • 25 листопада повідомлялось, що держави Групи G7 мають намір посилити тиск на Китай через підтримку Росії у війни проти України - дипломати обіцяють "вжити відповідних заходів".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
МЗС
Німеччина
Війна з Росією
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