Глава МЗС Німеччини Бербок поїде в Китай, де говоритиме про війну в Україні

Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначено, що Бербок у межах робочого візиту відвідає КНР у неділю, 1 грудня. Водночас наступного дня вона зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та говоритиме з ним зокрема про війну Росії проти України.

Речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер заявив, що одним із важливих аспектів розмови стане можлива підтримка Пекіна Москви, передає Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України шкодить інтересам Європи... Нас турбує, коли треті країни підтримують Росію у її війні чи то товарами подвійного призначення, чи зброєю. Це робиться в обхід міжнародних санкцій… Така підтримка, звісно, буде мати наслідки", - пояснив він.