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Як приготувати глазур шоколада: недорого, смачно і з достуних продуктів
Її приголомшливий смак гідний захоплення. А приготування обійдеться зовсім недорого, адже використовуються доступні продукти. Густа шоколадна глазур використовується для покриття тортів і пирогів. Будь-який кондитерський виріб, прикрашений в такий спосіб, стає смачніше і цікавіше
Інгредієнти для приготування шоколадної глазурі:
- какао – 4 ст. л.
- цукор – 12 ст. л.
- молоко – 8 ст. л.
- масло вершкове - 50 г
Покроковий рецепт приготування шоколадної глазурі:
- цукор перемішуємо з какао до однорідності
- додаємо молоко
- відправляємо на вогонь, щоб розчинився цукор, доводимо до закипання
- після закипання знімаємо з вогню
- даємо трохи охолонути
- додаємо вершкове масло
- залишаємо шоколадну глазур мінімум на 40 хв. для загусання
- шоколадна глазур готова.
Смачного!
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