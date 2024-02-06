Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України
Інфографіка
Горохова каша з беконом: Смачна, класична, швидка
Горохова каша з додаванням обсмаженого копченого бекону виходить дуже смачною та поживною. Ця страва може стати прекрасною другою стравою на обід або вечерю, а зусиль на приготування потрібно зовсім небагато. Ваша родина буде задоволена
Інгредієнти для горохової каші:
- горох лущений – 320 г
- бекон сирокопчений – 80 г
- цибуля ріпчаста – 60 г
- вода – 1,2 л
- сода – 1/3 ч. л.
- сіль - на смак
Покроковий рецепт приготування горохової каші з беконом:
- горох ретельно промийте в теплій воді
- всипте в горох харчову соду, влийте 1 л води
- перемішайте та залиште на 30 хв. за кімнатної температури
- з каструлі злийте воду
- горох промийте, залийте його чистою водою та доведіть до кипіння на сильному вогні, зніміть піну
- варіть горох на повільному вогні під кришкою протягом 20-30 хв., але слідкуйте, щоб не підгоріло, періодично перемішуйте
- бекон наріжте середніми шматочками, викладіть у суху сковороду
- обсмажуйте бекон на великому вогні протягом 2-3 хв., постійно помішуючи
- цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте в бекон
- зменшіть вогонь до середнього
- обсмажуйте протягом 7 хв., перемішуючи
- додайте обсмажений бекон із цибулею в горох
- перемішайте, закрийте кришкою, варіть ще 20 хв.
- посоліть горох, перемішайте, доведіть до кипіння, зніміть з вогню
- дайте постояти під кришкою протягом 5 хв.
- врахуйте, що час приготування залежатиме від сорту гороху та бажаного ступеня розварювання
- горохова каша з беконом готова
- розкладіть кашу по тарілках
- подавайте до столу.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
18:12
Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило
17:22
Оновлено
Гроссі заявив, що МАГАТЕ наполягатиме на технічній оцінці ядерного палива у реакторах ЗАЕС
17:18
Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю
16:52
Ексклюзив
Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко
16:41
Ексклюзив
Ексзаступниця міністра оборони Маляр пояснила, чому влада не оприлюднює втрати України на війні з Росією
16:41
Оновлено
Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". У батальйоні спростовують це
16:30
"Існувало занепокоєння, що Залужний може розвернути армію на Київ": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 лютого
15:28
Дискримінують живих істот: зоозахисники Німеччини закликали замінити у фразеологізмах тварин на рослини
15:24
Ексклюзив
Ворог зосередив понад 27 тис. військових на території Брянської, Курської та Білгородської областей, - полковник ЗСУ Селезньов
15:24
ВР втретє не розглянула постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету