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Головна рецепти "Хворост", або "хмиз". Рецепт солодкого смачного печива
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"Хворост", або "хмиз". Рецепт солодкого смачного печива

22 січня, 2024 понедiлок
16:12
рецепти печиво хворост хмиз

Цей рецепт легкий у приготуванні, неймовірно смачний і простий. Щоб приготувати "хмиз", не потрібні дорогі продукти або чудові кулінарні здібності, а от задоволення від печива отримає уся родина під час вечірнього чаювання

рецепт приготування печива Хмиз

Інгредієнти для печива:

  • борошно - 750 г 
  • цукор - 1 ч. л. 
  • 4 жовтки
  • 1 яйце
  • вершкове масло - 1 ст. л. 
  • сіль - 1 ч. л.
  • густа жирна сметана - 100 г 
  • оцет - 1 ч. л.
  • цукрова пудра - 1 ст. л.

Для смаження:

  • соняшникова олія
  • маргарин

Як приготувати печиво "Хворост" у домашніх умовах:

  • змішати борошно, цукор, сіль
  • додати нарізане кубиками вершкове масло, жовтки, яйце і сметану
  • замісити тісто
  • коли тісто почне з'єднуватися в одне, влити оцет по стінці миски 
  • продовжити замішувати круте тісто
  • тісто зібрати у валик
  • обернути харчовою плівкою або фольгою 
  • залишити на 10 хв. у холодильнику
  • розділити тісто на 4 частини 
  • кожну розкачати в тонкий пласт 
  • тісто нарізати на маленькі прямокутники
  • зробити надріз у середині кожного прямокутника
  • просунути один кінець всередину
  • сформувати своєрідний бантик
  • розігріти суміш соняшникової олії та маргарину до появи бульбашок
  • обсмажити "хмиз" з кожного боку
  • за допомогою шумівки дістати "хмиз" 
  • викласти його на тарілку, вкриту паперовим рушником
  • щоб "хмиз" не підгорав, а набував золотистого кольору, вогонь має бути помірним
  • смажити "хмиз" необхідно невеликими порціями
  • перекласти увесь "хмиз" у велику тарілку
  • посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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