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"Хворост", або "хмиз". Рецепт солодкого смачного печива
Цей рецепт легкий у приготуванні, неймовірно смачний і простий. Щоб приготувати "хмиз", не потрібні дорогі продукти або чудові кулінарні здібності, а от задоволення від печива отримає уся родина під час вечірнього чаювання
Інгредієнти для печива:
- борошно - 750 г
- цукор - 1 ч. л.
- 4 жовтки
- 1 яйце
- вершкове масло - 1 ст. л.
- сіль - 1 ч. л.
- густа жирна сметана - 100 г
- оцет - 1 ч. л.
- цукрова пудра - 1 ст. л.
Для смаження:
- соняшникова олія
- маргарин
Як приготувати печиво "Хворост" у домашніх умовах:
- змішати борошно, цукор, сіль
- додати нарізане кубиками вершкове масло, жовтки, яйце і сметану
- замісити тісто
- коли тісто почне з'єднуватися в одне, влити оцет по стінці миски
- продовжити замішувати круте тісто
- тісто зібрати у валик
- обернути харчовою плівкою або фольгою
- залишити на 10 хв. у холодильнику
- розділити тісто на 4 частини
- кожну розкачати в тонкий пласт
- тісто нарізати на маленькі прямокутники
- зробити надріз у середині кожного прямокутника
- просунути один кінець всередину
- сформувати своєрідний бантик
- розігріти суміш соняшникової олії та маргарину до появи бульбашок
- обсмажити "хмиз" з кожного боку
- за допомогою шумівки дістати "хмиз"
- викласти його на тарілку, вкриту паперовим рушником
- щоб "хмиз" не підгорав, а набував золотистого кольору, вогонь має бути помірним
- смажити "хмиз" необхідно невеликими порціями
- перекласти увесь "хмиз" у велику тарілку
- посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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