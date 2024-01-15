Китай закликав зібрати мирну конференцію, щоб завершити війну в Газі

Про це повідомляє Reuters.

На переговорах з міністром закордонних справ Єгипту, Ван Ї звернув увагу на необхідність проведенні масштабної, авторитетної та ефективної міжнародної мирної конференції. Він також висловив ідею щодо графік реалізації рішень, спрямованих на врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

Він підкреслив, що світ має приділити увагу занепокоєнням країн регіону. Міністр вважає важливим, щоб майбутнє управління Газою стало важливим етапом у вирішенні конфлікту та руху до створення двох держав.