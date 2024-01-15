Китай закликав зібрати мирну конференцію, щоб завершити війну в Газі
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив занепокоєння посиленням конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС і закликав до проведення міжнародної мирної конференції
Про це повідомляє Reuters.
На переговорах з міністром закордонних справ Єгипту, Ван Ї звернув увагу на необхідність проведенні масштабної, авторитетної та ефективної міжнародної мирної конференції. Він також висловив ідею щодо графік реалізації рішень, спрямованих на врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.
Він підкреслив, що світ має приділити увагу занепокоєнням країн регіону. Міністр вважає важливим, щоб майбутнє управління Газою стало важливим етапом у вирішенні конфлікту та руху до створення двох держав.
- 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе