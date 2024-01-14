Війна проти ХАМАСУ триватиме, доки не буде закритий кордон між Єгиптом і Газою, і Гаага її не зупинить, - Нетаньягу

Про це повідомляє CNN.

Під час пресбрифінгу Нетаньягу заявив, що Ізраїль не вважатиме війну закінченою, поки не закриє Філадельфійський коридор - 14-кілометрову смугу землі, яка слугує буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Газою.

"Ми знищимо ХАМАС, ми демілітаризуємо Газу, але військова техніка та інша смертоносна зброя продовжуватиме надходити в цей південний отвір, тому, звичайно, ми повинні його закрити", - наголосив Нетаньягу.

У відповідь речник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зейд заявив, що Єгипет повністю контролює свої кордони.

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"Ці питання є предметом правових угод і угод у сфері безпеки між сторонами, тому будь-які розмови з цього приводу, як правило, піддаються ретельній перевірці, і на них реагують відповідно до задекларованих позицій", - зазначив він.

За словами Нетаньягу, ізраїльські чиновники ще не вирішили, як саме вони будуть діяти після закриття кордону Гази з Єгиптом, але це означатиме відновлення ізраїльського контролю над анклавом, і завдасть удару по обмеженому суверенітету палестинців в Газі.

Окрім того, Нетаньягу заявив, що війну з ХАМАС не зупинить ніхто, навіть Верховний суд ООН, передає Associated Press.

"Ніхто нас не зупинить, ні Гаага, ні вісь зла, ні будь-хто інший", - наголосив Нетаньягу, маючи на увазі Іран і союзні йому збройні формування.

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Очікується, що розгляд справи у світовому суді триватиме роками, але рішення про тимчасові заходи може бути винесене протягом декількох тижнів. Рішення суду є обов'язковими, але їх важко виконати. Нетаньягу дав зрозуміти, що Ізраїль ігноруватиме накази про припинення бойових дій, що може поглибити його ізоляцію.

Ізраїль стверджує, що закінчення війни означає перемогу над ХАМАС, ісламського бойового угрупування, яке керує Газою з 2007 року і прагне знищити Ізраїль.