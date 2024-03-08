Коли в Україні реально заборонять російську церкву? Княжицький і Смолій обговорять у прямому ефірі

Трансляція розпочнеться в п'ятницю, 8 березня, о 21.00 на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

Український парламент максимально наблизився до ухвалення історичного рішення про повну заборону діяльності в Україні РПЦ та афільованих з нею структур. Законопроєкт 8371, який готується до другого читання став радикальнішим і включив себе норми законопроєкту 8221, який наголошував на загрозі національній безпеці, яку несе російська церква.

Серед анонсованих до обговорення в прямому ефірі тем: юридичні та канонічні зв'язки між УПЦ і РПЦ; законопроєкт Княжицькоо 8221 та урядовий 8371 - в чому відмінності та за що голосуватимуть парламентарі: існуюча практика регулювання діяльності церков у світі.

"Російська церква в Україні має бути заборонена - в цьому немає сумнівів. І ми повинні зробити це в законний спосіб та у відповідності із нормами європейського права", - наголошує Микола Княжицький.

Протягом всього ефіру глядачі можуть ставити власні питання, на які Микола Княжицький та Андрій Смолій нададуть відповіді.