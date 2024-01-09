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Комітет з питань нацбезпеки переніс рішення щодо мобілізаційного законопроєкту, - нардеп Гончаренко

9 січня, 2024 вiвторок
19:43
Суспільство мобілізація

Комітет з питань національної безпеки переніс на 10 січня рішення щодо мобілізаційного законопроєкту

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він розповів, що у Міністерстві оборони України погоджуються зі збереженням відстрочки для всіх людей з інвалідністю, включно з третьою групою. 

"Вже перемога", - написав нардеп.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію.

"Відповідно завтра (найбільш ймовірно) підготують рішення щодо рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування в першому читанні", - додав Железняк.

  • 8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.
Верховна Рада
мобілізація
Війна з Росією
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