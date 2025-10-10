Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії

Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
12:23
Війна з Росією евакуаційний центр в Каунасі

Естонія, Латвія та Литва стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році та розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році, три балтійські держави розробляють плани дій на випадок імовірної евакуації сотень тисяч людей у разі нарощування сил або нападу російських військ.

Естонія, Латвія та Литва давно висловлюють побоювання іншим країнам НАТО щодо можливої ​​російської агресії, посилаючись на російські кібератаки, кампанії з дезінформації та вторгнення російських винищувачів і безпілотників за останні кілька місяців.

Росія заявляє, що не має планів нападати на НАТО. Але ці три країни, які були анексовані Москвою під час Другої світової війни, подвоїли витрати на оборону після повномасштабного нападу на Україну, який відбувся після неодноразових заперечень Росією будь-якого подібного плану.

"Загрози можуть бути різними", - сказав Ренатас Пожела, який як керівник пожежної служби Литви бере участь у плануванні дій на випадок надзвичайних ситуацій, яке було посилено після того, як три країни домовилися про співпрацю у сфері цивільного захисту у травні.

Деталі щодо кількості потенційних евакуйованих, до яких готуються чиновники, повідомляються вперше.

"Можливо, ми побачимо могутню армію вздовж кордонів Балтії, з очевидною метою захопити всі три країни за три дні або тиждень", — сказав Пожела.

Чиновники, опитані Reuters, сказали, що план на випадок надзвичайних ситуацій, що все ще значною мірою тримається в таємниці, розробляється для набагато більшої кількості людей.

Половина тих, хто живе в межах 40 км від кордонів Росії та Білорусі – близько 400 тис. людей – є серед тих, хто імовірно евакуюватиметься.

Західне місто Каунас планує розмістити 300 тис. людей у школах, університетах, католицьких церквах та на арені, де нещодавно виступали Роббі Вільямс і Роджер Вотерс. Подібні зусилля проводяться в інших містах.

За словами представника пожежної служби, місця збору, зокрема у Вільнюсі, вже обрано, призначено поїзди та автобуси, а на складах зберігаються такі речі, як туалетний папір та туристичні ліжка.

Тих, хто тікатиме на автомобілях, спрямують на другорядні дороги, щоб розчистити інші для армії, що прибуватиме, і вже є карта, на якій показано міста, де вони можуть шукати притулку.

Жодна з трьох балтійських країн не має детальних планів щодо переміщення когось за межі своїх кордонів.

Естонія готує плани щодо переселення десятої частини своїх 1,4 млн людей у ​​тимчасові укриття, а багато інших, ймовірно, переїдуть до родичів.

Дві третини російськомовного міста Нарва з населенням 50 тис. людей, як очікується, переїде, причому уряд допомагає щонайменше половині з них.

За оцінками Латвії, третина з 1,9 млн її населення може покинути свої домівки, сказав Іварс Накуртс, заступник голови Державної пожежно-рятувальної служби Латвії.

 

 

Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:04
Нобелівська премія
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
12:01
OPINION
Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість
11:53
Партнерський матеріал
мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми
Емпатія як професійна якість: мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми і підтримує ЗСУ
11:47
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв
11:33
Партнерський матеріал
Євроінтеграція попри війну: скринінг законодавства завершено, які подальші кроки?
11:30
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через масовану атаку в кількох областях нема світла: ситуація в енергосистемі 10 жовтня
11:14
Олександр Сирський
Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики
11:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
10:46
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 420 з 497 цілей, якими РФ била по Україні
10:41
Ексклюзив
Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
Більше новин
