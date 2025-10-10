Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії

Про це повідомляє Reuters.

Стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році, три балтійські держави розробляють плани дій на випадок імовірної евакуації сотень тисяч людей у разі нарощування сил або нападу російських військ.

Естонія, Латвія та Литва давно висловлюють побоювання іншим країнам НАТО щодо можливої ​​російської агресії, посилаючись на російські кібератаки, кампанії з дезінформації та вторгнення російських винищувачів і безпілотників за останні кілька місяців.

Росія заявляє, що не має планів нападати на НАТО. Але ці три країни, які були анексовані Москвою під час Другої світової війни, подвоїли витрати на оборону після повномасштабного нападу на Україну, який відбувся після неодноразових заперечень Росією будь-якого подібного плану.

"Загрози можуть бути різними", - сказав Ренатас Пожела, який як керівник пожежної служби Литви бере участь у плануванні дій на випадок надзвичайних ситуацій, яке було посилено після того, як три країни домовилися про співпрацю у сфері цивільного захисту у травні.

Деталі щодо кількості потенційних евакуйованих, до яких готуються чиновники, повідомляються вперше.

"Можливо, ми побачимо могутню армію вздовж кордонів Балтії, з очевидною метою захопити всі три країни за три дні або тиждень", — сказав Пожела.

Чиновники, опитані Reuters, сказали, що план на випадок надзвичайних ситуацій, що все ще значною мірою тримається в таємниці, розробляється для набагато більшої кількості людей.

Половина тих, хто живе в межах 40 км від кордонів Росії та Білорусі – близько 400 тис. людей – є серед тих, хто імовірно евакуюватиметься.

Західне місто Каунас планує розмістити 300 тис. людей у школах, університетах, католицьких церквах та на арені, де нещодавно виступали Роббі Вільямс і Роджер Вотерс. Подібні зусилля проводяться в інших містах.

За словами представника пожежної служби, місця збору, зокрема у Вільнюсі, вже обрано, призначено поїзди та автобуси, а на складах зберігаються такі речі, як туалетний папір та туристичні ліжка.

Тих, хто тікатиме на автомобілях, спрямують на другорядні дороги, щоб розчистити інші для армії, що прибуватиме, і вже є карта, на якій показано міста, де вони можуть шукати притулку.

Жодна з трьох балтійських країн не має детальних планів щодо переміщення когось за межі своїх кордонів.

Естонія готує плани щодо переселення десятої частини своїх 1,4 млн людей у ​​тимчасові укриття, а багато інших, ймовірно, переїдуть до родичів.

Дві третини російськомовного міста Нарва з населенням 50 тис. людей, як очікується, переїде, причому уряд допомагає щонайменше половині з них.

За оцінками Латвії, третина з 1,9 млн її населення може покинути свої домівки, сказав Іварс Накуртс, заступник голови Державної пожежно-рятувальної служби Латвії.