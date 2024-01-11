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Корисно й смачно. Розповімо, як приготувати курку в сметанковому соусі
Найбільшим попитом серед м’ясних страв користуються страви з курячого м’яса. Для їхнього приготування переважно використовують куряче філе. Щоб курочка вийшла ніжнішою і соковитішою, приготуємо її в сметанному соусі. Це смачно, корисно й апетитно. Ваші рідні будуть у захваті від цієї страви
Інгредієнти для приготування курячого філе у сметанковому соусі:
- 500 г курячого філе
- 100 г сметани
- 1 цибулина
- 200 мл води
- 2-3 гілочки кропу
- сіль, перець до смаку
- олія для смаження
Покроковий рецепт приготування курки в сметанковому соусі:
- куряче філе помити та нарізати невеликими шматочками
- цибулю почистити, нарізати півкільцями
- на сковороді розігріти невелику кількість олії
- викласти куряче філе
- обсмажити до трохи золотистої скоринки
- додати цибулю
- ще трохи обсмажити
- додати сметану, дрібно порубаний кріп
- влити 200 мл гарячої кип'яченої води
- все перемішати
- тушкувати ще 5-10 хв.
- вимкнути вогонь
- зняти з плити.
Смачного!
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