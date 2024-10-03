Литва відмовилась пропускати транзитний поїзд РФ з символами "Z": персонал зобов'язали стерти написи з вагонів
Литовські прикордонники відмовились пропускати вагон транзитного поїзда Москва-Калінінград, на якому був намальований символ "Z", допоки персонал не витер заборонений напис
Про це інформує Delfi.
Вказано, що на одному з вагонів транзитного поїзда Москва-Калінінград, який зупинився на КПП у Кену, прикордонники помітили нанесений чорною фарбою символ російської армії "Z" і напис "ZOV". На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс - російське місто". Російський персонал не зміг пояснити походження цих написів.
Оскільки в Литві згідно з законодавством заборонна демонстрація символів війни Росії в Україні, персонал поїзда зобов'язали негайно прибрати всі написи.
"Прикордонники зазначили, що якщо написи не приберуть, то пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять. Начальник поїзда зі своїми підлеглими під наглядом прикордонників стерли написи та букви за допомогою піску", - йдеться у повідомленні.
Після цього російський поїзд пропустили.
- Раніше у місті Клайпеда, що в Литві, розпочали досудове розслідування стосовно появи літери "Z" на обʼєктах.
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