Литва відмовилась пропускати транзитний поїзд РФ з символами "Z": персонал зобов'язали стерти написи з вагонів

Про це інформує Delfi.

Вказано, що на одному з вагонів транзитного поїзда Москва-Калінінград, який зупинився на КПП у Кену, прикордонники помітили нанесений чорною фарбою символ російської армії "Z" і напис "ZOV". На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс - російське місто". Російський персонал не зміг пояснити походження цих написів.

Оскільки в Литві згідно з законодавством заборонна демонстрація символів війни Росії в Україні, персонал поїзда зобов'язали негайно прибрати всі написи.

"Прикордонники зазначили, що якщо написи не приберуть, то пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять. Начальник поїзда зі своїми підлеглими під наглядом прикордонників стерли написи та букви за допомогою піску", - йдеться у повідомленні.

Після цього російський поїзд пропустили.