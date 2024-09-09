У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах

Про це повідомляє LRT.

Зазначено, у суботу поліція отримала інформацію між 9:00 і 15:00 про появи російських символів.

Відомо, що літеру "Z" намалювали на трьох автомобілях, вхідних дверях і стіні. Також її позначили на кількох будинках, вікнах аптеки, білбордах і церковному дзвоні.

У Литві за фактом порушення громадського порядку розпочато досудове розслідування.

"Російська армія почала використовувати букву "Z" як свій символ у 2022 році, коли розпочала масштабне вторгнення в Україну. У Литві показ символів російської війни в Україні, таких як букви "Z" і "V", а також стрічка Святого Георгія, заборонений, а правопорушники несуть адміністративну відповідальність і штраф", - наголошують у матеріалі.