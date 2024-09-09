У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
У місті Клайпеда, що в Литві, розпочали досудове розслідування стосовно появи літери "Z" на обʼєктах
Про це повідомляє LRT.
Зазначено, у суботу поліція отримала інформацію між 9:00 і 15:00 про появи російських символів.
Відомо, що літеру "Z" намалювали на трьох автомобілях, вхідних дверях і стіні. Також її позначили на кількох будинках, вікнах аптеки, білбордах і церковному дзвоні.
У Литві за фактом порушення громадського порядку розпочато досудове розслідування.
"Російська армія почала використовувати букву "Z" як свій символ у 2022 році, коли розпочала масштабне вторгнення в Україну. У Литві показ символів російської війни в Україні, таких як букви "Z" і "V", а також стрічка Святого Георгія, заборонений, а правопорушники несуть адміністративну відповідальність і штраф", - наголошують у матеріалі.
- 19 березня національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.
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