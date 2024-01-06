Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні, але вже повертається до роботи, - речник Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак зараз він уже готовий повернутися до роботи
Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
"Міністр оборони Ллойд Остін був госпіталізований ввечері 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення, які виникли після недавньої планової медичної процедури", - розповів представник Пентагону.
Він зазначив, що Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків.
Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконував заступник міністра оборони.
- Відзначимо, що 30 грудня Умєров та Остін провели телефонну розмову, під час якої обговорили повітряні атаки РФ на Україну.
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