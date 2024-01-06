Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні, але вже повертається до роботи, - речник Пентагону

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністр оборони Ллойд Остін був госпіталізований ввечері 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення, які виникли після недавньої планової медичної процедури", - розповів представник Пентагону.

Він зазначив, що Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків.

Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконував заступник міністра оборони.