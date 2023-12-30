Умєров та Остін провели телефонну розмову: обговорили повітряні атаки РФ на Україну

Розмова відбулася в п’ятницю, повідомили у пресслужбі Пентагону.

Сторони обговорити "жорстокі повітряні атаки РФ на Україну, а також останню ситуацію на місяцях", зауважили в оборонному відомстві США.

При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн "залишатимуться непохитними" в підтримці народу України.