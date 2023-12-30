Умєров та Остін провели телефонну розмову: обговорили повітряні атаки РФ на Україну
Очільник Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим загрози ракетно-повітряних атак з боку РФ, а також останній масштабний напад російських сил на українські міста
Розмова відбулася в п’ятницю, повідомили у пресслужбі Пентагону.
Сторони обговорити "жорстокі повітряні атаки РФ на Україну, а також останню ситуацію на місяцях", зауважили в оборонному відомстві США.
При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн "залишатимуться непохитними" в підтримці народу України.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
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