Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
Ексклюзив

Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш

Марина Клюєва
20 жовтня, 2025 понедiлок
09:50
Новини Ольга Соляш

Я вивчила українську мову, почала вивчати у віці 15 років, коли я зрозуміла, що в мене є також маленький фрагмент українського коріння

Зміст

Про це розповіла польська дослідниця, етнологиня, перекладачка і волонтерка Ольга Соляш у програмі "Європейці" з Лесею Вакулюк в етері Еспресо.  

"Я вивчила українську мову, почала вивчати у віці 15 років, коли я зрозуміла, що в мене є також маленький фрагмент українського коріння, такий корінчик, - з Сумщини. Моя бабуся родом з-над Десни. І тоді, оскільки я виховувалась у повністю польськомовній сім'ї, якось відкрила в собі бажання також знайти, дослідити і заопікуватись тим малесеньким елементом українським, який є у моїй крові.Це бабуся по лінії батька, яка просто в час війни потрапила на територію Польщі і там уже залишилась. У мене родина над Десною залишилась. Вони були навіть в окупації якийсь короткий період в березні 2022 року. Слава Богу, все нормально там закінчилось, і москалі відійшли з Сумщини. Це зараз Конотопський район.Так чи інакше, я свідомо почала вивчати українську мову, пішла в українську школу. І так почалася моя пригода з українством. Розуміючи також, що це дуже важливий елемент - розуміння свого коріння, походження, це також зміцнює мій корінь. І завжди повторюю, що людина все ж таки повинна розуміти, звідки вона походить, бо вона може тоді рости, як дуб, - високо гілками до небес.Це, може, така метафора, але фактично воно так є. Я вважаю, що свідомість коріння, чи пам'ять історична, має велике значення. Тому за совєтів знищували історичну пам'ять, взагалі пам'ять сімейну. І досліджування історії фактично, я вважаю, треба починати з власної родини", - сказала вона.

Ольга Соляш зауважила, що в традиціях її родини не було нічого українського.  

"Я думаю, що це було на такому підсвідомо-психологічному рівні. Є такий термін у психології – «делегат пам'яті» ми це називаємо. Фактично це були дослідження на основі єврейських сімей після Голокосту, коли раптом у третьому поколінні після мовчання й сильного табу сімейного в третьому поколінні з'являється людина, яка хоче висказати правду: наше походження таке.І сама також я помітила, що в українському середовищі в Польщі, тобто в корінного населення українського, яке проживало на території Польщі, а після того було виселене в рамках операції «Вісла» на північ та захід Польщі, дуже часто виступають такі моменти, я помітила також як дослідниця, коли в третьому поколінні з'являється хтось у повністю сполонізованій, польськомовній сім'ї, хто каже: у мене українське коріння. І це абсолютно в мене так само відбулося. Тобто раптом я стала єдиною особою в моїй сім'ї, яка вголос сказала: я українка", - зазначила вона.

 

