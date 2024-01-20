Мав 500 вильотів, бомбардував Україну та Сирію: з'явилися подробиці про штурмана російського Су-34, ліквідованого у небі на Херсонщиною

На матеріал звернув увагу український OSINT-блогер Necro Mancer.

У рідному для окупанта в капітанському званні місті Учали близькі до нього особи розповіли, що передувало його загибелі 22 грудня 2023 року.

Народився у багатодітній родині. В'ячеслав та ще троє його братів закінчили Челябінське вище військово-авіаційне училище штурманів, ще один брат - Краснодарське вище військово-авіаційне училище льотчиків.

"До останнього часу служив в авіагрупі в Морозівську Ростовської області. Має понад п'ятсот бойових вильотів, у тому числі й до Сирії. У листопаді ми з ним зідзвонювалися, сказав, що тепер і вони беруть участь у спеціальній військовій операції. Того дня, прикриваючи своїх хлопців із повітря, льотчики поверталися назад, коли їх атакували", - розповів друг капітана Кисельова на ім'я Ігор Сарбулатов.

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Йдеться, нагадаємо, про 559-й авіаційний бомбардувальний полк ЗС РФ (в/ч 75392) у місті Морозівськ Ростовської області РФ, силами якого постійно завдаються авіаудари по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Зібрані ГУР дані щодо воєнних злочинців з цієї авіабази можна побачити тут (є там і Кисильов В. О.).

Для армії країни-агресора ліквідований штурман В'ячеслав Кисильов був цінним фахівцем. Мав нагороди: два "ордени мужності", медалі "за відвагу", "нестерова", "за військову доблесть" другого ступеня.

У матеріалі "Учалинської газети" є й опис загибелі капітана В'ячеслава Кисильова у небі над Херсонщиною.

"За попередніми даними, літаки "СУ-34" ВКС Росії були уражені зенітно-ракетним комплексом Patriot у зв'язці з літаком далекого виявлення та управління Е-3С Авакс (американський літак E-3 Sentry - ред.)", - зазначає видання.