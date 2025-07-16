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Медіа, безпека, європейські цінності: українські медіа вивчали досвід Польщі

Ярослава Наумова
16 липня, 2025 середа
17:15
Суспільство Візит журналістів до Польщі

Редактори загальнонаціональних та регіональних українських ЗМІ відвідали Республіку Польща. Вони побували в редакціях провідних польських ЗМІ, поспілкувалися з європейськими дипломатами й експертами, щоб зміцнити професійні зв’язки та обговорити спільні виклики у сфері інформаційної безпеки

Зміст

Це був ознайомчий візит до Варшави з метою зміцнення професійних зв’язків, обговорення спільних викликів у сфері інформаційної безпеки та вивчення євроінтеграційного досвіду сусідньої держави. 

Організатори візиту - ГО "Всеукраїнський демократичний форум" та Fundacja Geremka. 

Поїздка відбулася в межах програми Study Tour to Poland – Study Visits in Poland 2025–2027, за підтримки Fundacja Liderzy Przemian та Польсько-американського фонду Свободи. 

Візит журналістів до Польщі

фото: ГО "Всеукраїнський демократичний форум"

За словами голови правління ГО “Всеукраїнський демократичний форум” Ірини Гандзюк, для громадянського суспільства, журналістів обох країн важливо налагоджувати контакти: "Коли ми обмінюємося думками, досвідом, ми стаємо сильнішими, отримуємо можливість вчасно реагувати, якісно впливати на формування громадської думки, оперативно інформувати різні аудиторії, розширювати співпрацю у різних сферах. Таким чином ми ефективно протидіємо пропаганді, фейкам, наповнюємо інформаційний простір корисним змістом". 

Журналісти з Києва, Харкова, Львова, Білої Церкви, Сум, Одеси спілкувалися з представниками організацій, які активно підтримують Україну в боротьбі за свободу і європейські цінності. У центрі уваги були питання цінностей, інформаційної безпеки та ролі медіа в процесах демократичних трансформацій. Зокрема, учасники делегації відвідали офіс Фундації Броніслава Геремка, зустрілися з директоркою Фонду "Український дім" Мирославою Керик, побували в офісі Представництва Європейської комісії у Польщі. 

Окремою частиною програми були відвідини редакцій відомих польських ЗМІ, зокрема TVP World, SlavaTV, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, спілкування з авторитетними журналістами, політиками, посадовцями.

Віцепрезидентка правління Фундації Броніслава Геремка Магдалена Вітвицька наголосила на важливості добросусідства між Україною та Польщею, а також розбудові спільного безпечного інформаційного простору. 

Візит журналістів до Польщі

фото: ГО "Всеукраїнський демократичний форум"

"Розпочали наш візит із зустрічей у редакціях найбільших польських видань. У штабі Gazeta Wyborcza поспілкувалися з заступником головного редактора Ярославом Курським, а в редакції Rzeczpospolita з головним редактором Міхалом Шульджинським. Під час зустрічі з держсекретарем канцелярії прем’єра Ради міністрів Ігнацієм Нємчицьким обговорили головування Польщі в Раді Європейського Союзу", - йдеться на сторінці Фундації Геремка. 

Журналісти поспілкувалися також із пресофіцерами представництв Європейського парламенту та Європейської Комісії в Польщі, відвідали Мультимедійний центр Euro, познайомилися з колегами, які перебувають у Польщі, - журналістками Оленою Бабаковою, Анною Рокічінською. 

Про важливість міжлюдських контактів, діалогу та солідарності йшлося й під час спілкування із надзвичайним і повноважним послом України в Польщі Василем Боднарем. 

Ірина Гандзюк від сторони українських організаторів подякувала польським партнерам за насичену програму візиту, низку змістовних зустрічей та приязне спілкування. "Кожен учасник після цього візиту до Варшави збагатився культурно, дружніми контактами та професійними знаннями. Ми дуже цінуємо підтримку і будемо продовжувати знайомити між собою українських та польських професіоналів, активну молодь і розвивати мережу взаємодії в культурній, інформаційній, освітній та інших сферах",- наголосила голова правління ГО "Всеукраїнський демократичний форум".

Теги:
Польща
Дезінформація
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