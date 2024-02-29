Меркушина здобула перше золото для України на юніорському ЧС-2024 з біатлону

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

У гонці серед дівчат взяли участь три українки. У підсумку Олександрі Меркушиній, яка стартувала 16-ю, вдалось завоювати першу медаль України на турнірі, який триває в Естонії.

Після не зовсім вдалого старту з промахами і штрафними колами Меркушина вибила "нуль" на третій стрільбі і піднялась на п'яте місце. А на заключний вогневий рубіж прийшла четвертою.

На останній стрільбі стоячи Меркушина знову відпрацювала без промахів та піднялась на другу сходинку, поступаючись лише чотирма секундами француженці Лолі Бужо. На завершальному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль.

Дві інші українки, Ксенія Приходько та Валерія Хвостенко, фінішували на 13-му та 41-му місцях відповідно.

Як зазначає видання, це перша перемога Меркушиної у кар'єрі у межах юніорського чемпіонату світу з біатлону. І третя медаль українки на цьому рівні загалом: у 2023 році вона виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.