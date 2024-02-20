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Мінфін назвав країни, які надали Україна найбільші обсяги зовнішнього фінансування

20 лютого, 2024 вiвторок
00:54
Економіка Допомога Україні від Норвегії

Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму $42,5 млрд, найбільшими донорами України стали США, Японія, Норвегія, ЄС та МВФ

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

"Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол), МВФ (4,5 млрд дол), Японії (3,4 млрд дол), Канади (1,8 млрд дол), Великобританії (1 млрд дол), Світового банку (660 млн млн дол), Іспанії (50 млн дол).

Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС", - заявили у Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому впродовж минулого року збільшився середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки – до 10,56 року.

Загалом впродовж 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 33,9 млрд дол в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.

економіка світ допомога Україні США ЄС МВФ Японія Норвегія

Фото: Мінфін


Теги:
ЄС
Війна з Росією
США
допомога Україні
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