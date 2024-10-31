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Анонс

Міжнародний Форум Via Carpatia 2024 вперше відбудеться в Києві: основні подїі

Ярослава Наумова
31 жовтня, 2024 четвер
14:05
Суспільство Via Carpatia 2024: афіша

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 збере європейських політиків, інтелектуалів і привезе до столиці театральну прем’єру — "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створену в українсько-польській співпраці

Зміст

11-13 листопада у столиці зустрінуться українські та закордонні інтелектуали, науковці, громадські, політичні діячі, волонтери, митці, освітяни. Впродовж трьох днів триватимуть змістовні розмови на теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії. 

Особливими подіями Форуму 11-13 листопада стануть:

  • Міжнародна конференція з фокусом на роль Карпат як культурного шелтера та осмисленням феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни. 
  • "Українсько-польська зустріч", ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим, а також головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким. 
  • "Контекст: війна" - літературно-мистецька зустріч військових письменників. 
  • Ексклюзив для столиці - прем’єра вистави "Дзяди". Твір Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру, який до сучасного контексту інтерпретовано польською режисеркою Майєю Клечевською та українським режисером Ростиславом Держипільським. 
  • Церемонія вручення щорічної Премії за гуманістичне служіння імені Станіслава Вінценза.

Заходи Форуму Via Carpatia 2024 традиційно наживо транслюватиме телеканал "Еспресо".
Дискусійні панелі конференції покаже польський телеканал TVP World.

Від початку створення, із 2018 року Via Carpatia відбувалася у серці Гуцульщини - Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. Щоразу форум ставав масштабною подією, об'єднуючи культурних діячів, політичних лідерів й експертів регіону під час глобальних історичних змін. 
Організатори акцентують, що Via Carpatia 2024 стане знаковою прем’єрою для української столиці із сильним культурним меседжем: необхідність спільнодії вільних людей та народів у протистоянні будь-яким проявам агресії російської імперії.

Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду «"Відродження". Літературно-мистецьку зустріч "Контекст: війна" підтримав Український інститут книги.  При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УІК та МФВ. 

Для участі у Форумі потрібна реєстрація.  
Форма для акредитації медіа: http://surl.li/arymmf 
Реєстраційна форма для учасників форуму: http://surl.li/xdmfmb 

Теги:
Культура
Польща
Вступ в ЄС
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