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Млинці на кефірі. Ділимося лінивим рецептом
Захотілось чогось смачненького та щоб швидко й поживно? Традиційно пропонуємо рецепт для лінтюхів, щоб довго не морочитися і щоб було смачно. Єдина справа, яку вам доведеться робити - це добре все перемішувати - млинці на кефірі
Інгредієнти для млинців:
-
2 склянки кефіру
-
2 яйця
-
половина ч.л. соди
-
14 ст. л. муки
-
1 склянка окропу
-
2 ст.л. соняшникової олії
-
4 ст.л. цукру
Покроковий опис рецепту приготування млинців на кефірі:
- у миску виливаємо дві склянки кефіру
- додаємо цукор та яйця і перемішуємо
- у склянку окропу додаємо соду, розмішуємо
- виливаємо в приготовану раніше суміш
- знову перемішуємо
- додаємо, постійно перемішуючи, борошно до отримання напіврідкої суміші даємо постояти кілька хвилин
- знову перемішуємо
- виливаємо в суміш олію
- знову перемішуємо (має вийти щось на кшталт такого, що має легко розливатись, але бути досить густим для випікання млинців)
- розігріваємо тефлонову сковороду, робимо трохи більш ніж маленький вогонь
- спочатку виливаємо на сковорідку чайну ложечку олії (при випіканні далі вона вже не знадобиться)
- ідеально підходить для мірки маленький ополоник, з ним і працюємо
- одну сторону млинця смажимо доти, доки не залишиться сирої суміші
- перевертаємо млинець
- допікаємо другий бік до рум'яності.
Смачного!
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