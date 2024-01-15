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Млинці на кефірі. Ділимося лінивим рецептом

15 січня, 2024 понедiлок
14:00
рецепти млинці з малиною

Захотілось чогось смачненького та щоб швидко й поживно? Традиційно пропонуємо рецепт для лінтюхів, щоб довго не морочитися і щоб було смачно. Єдина справа, яку вам доведеться робити - це добре все перемішувати - млинці на кефірі

рецепт Млинців на кефірі

Інгредієнти для млинців:

  • 2 склянки кефіру

  • 2 яйця

  • половина ч.л. соди

  • 14 ст. л. муки 

  • 1 склянка окропу

  • 2 ст.л. соняшникової олії

  • 4 ст.л. цукру

Покроковий опис рецепту приготування млинців на кефірі:

  • у миску виливаємо дві склянки кефіру
  • додаємо цукор та яйця і перемішуємо
  • у склянку окропу додаємо соду, розмішуємо 
  • виливаємо в приготовану раніше суміш
  • знову перемішуємо
  • додаємо, постійно перемішуючи, борошно до отримання напіврідкої суміші даємо постояти кілька хвилин 
  • знову перемішуємо
  • виливаємо в суміш олію 
  • знову перемішуємо (має вийти щось на кшталт такого, що має легко розливатись, але бути досить густим для випікання млинців)
  • розігріваємо тефлонову сковороду, робимо трохи більш ніж маленький вогонь
  • спочатку виливаємо на сковорідку чайну ложечку олії (при випіканні далі вона вже не знадобиться)
  • ідеально підходить для мірки маленький ополоник, з ним і працюємо
  • одну сторону млинця смажимо доти, доки не залишиться сирої суміші
  • перевертаємо млинець 
  • допікаємо другий бік до рум'яності.

Смачного!

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