Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському
Президенту України Володимиру Зеленському у вівторок, 14 травня, передали на підпис закон про посилення відповідальності за порушення мобілізації
Про це йдеться в картці законопроєкту №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".
Згідно з документом, пропонується за порушення призовниками чи військовозобов’язаними правил військового обліку карати штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 8,5 до 17 тис. грн. За порушення законодавства про мобілізацію штраф складе 34-85 тис. грн, а за порушення в особливий період від 153 тис. до 204 тис. грн (раніше було 3400-8500 грн).
Законопроєктом також передбачено, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
- 10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Згодом вона ухвалила законопроєкт в цілому.
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