Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському

Про це йдеться в картці законопроєкту №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Згідно з документом, пропонується за порушення призовниками чи військовозобов’язаними правил військового обліку карати штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 8,5 до 17 тис. грн. За порушення законодавства про мобілізацію штраф складе 34-85 тис. грн, а за порушення в особливий період від 153 тис. до 204 тис. грн (раніше було 3400-8500 грн).

Законопроєктом також передбачено, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.