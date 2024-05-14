Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському

Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському

14 травня, 2024 вiвторок
14:30
Новини Володимир Зеленський
Зміст

Президенту України Володимиру Зеленському у вівторок, 14 травня, передали на підпис закон про посилення відповідальності за порушення мобілізації

Про це йдеться в картці законопроєкту №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". 

Згідно з документом, пропонується за порушення призовниками чи військовозобов’язаними правил військового обліку карати штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 8,5 до 17 тис. грн. За порушення законодавства про мобілізацію штраф складе 34-85 тис. грн, а за порушення в особливий період від 153 тис. до 204 тис. грн (раніше було 3400-8500 грн).

Законопроєктом також передбачено, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

  • 10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Згодом вона ухвалила законопроєкт в цілому. 
Теги:
Читайте також:
Сергій Лавров
13 травня, 2024 понедiлок
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Путін і Білоусов
Автор Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.51
    Купівля 39.51
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
14:45
Оновлено
Ентоні Блінкен у Києві 14 травня
Ситуація на фронті та системи Patriot для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном у Києві
14:40
Оновлено
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних
14:20
Вийшов трейлер воєнної драми "Обмін", заснованої на реальних подіях
14:05
OPINION
Карл Волох
"Русофоби" мали рацію щодо загрози людству
14:00
На фото: Меган Маркл та принц Гаррі
Благодійний фонд принца Гаррі й Меган у США визнали правопорушником
14:00
Україна ЄС
ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
13:44
На фото: Мохаммад Расулоф
Засуджений до 8 років тюрми і побиття батогами режисер Мохаммад Расулоф втік з Ірану
13:40
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали трофейну зброю криміналітету на Харківщині та Донеччині
13:33
Анджей Дуда Президент Польщі
"Маємо подбати про себе": Дуда заявив, що Польща не може дати Україні Patriot
13:30
номерні знаки
МВС відновило послугу замовлення індивідуальних номерів для авто
13:13
Євросоюз
Єврорада продовжила роботу консультативної місії в Україні до 2027 року
13:07
окупанти
Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині
13:05
На фото: космос
М'яка, як солодка вата: астрономи відкрили планету з надзвичайно низькою щільністю
12:58
Єврокомісія
ЄС обурений забороною демонстрації свого прапора на Євробаченні й вимагає пояснень
12:44
Співпраця з НАТО: Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій
12:43
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
12:26
Осінь, дощ
У низці регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня
12:05
OPINION
Ірина Геращенко
"Свинарчуки" Зеленського
12:02
Ексклюзив
Енергетика
Ексміністр енергетики Оржель пояснив, як міста України можуть підготуватись до наступного опалювального сезону
12:02
Рафах
У Катарі заявили, що перемовини Ізраїлю та ХАМАС зайшли в глухий кут після операції в Рафаху
11:52
Очільник МОН Оксен Лісовий
Чи повернуть для абітурієнтів ЗНО після закінчення воєнного стану: відповідь міністра освіти Лісового
11:27
Пентагон
Пентагон визнав, що затримка допомоги США Україні вплинула на фронтову ситуацію
11:25
діти, злочини росії
Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей
11:16
Огляд
міжнародний огляд
Лондон таємно домовляється з Трампом про мир в Україні, а США готові підписати безпекову угоду з Києвом. Акценти світових ЗМІ 14 травня
11:12
Сі Цзіньпін і путін
Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями
11:02
Ексклюзив
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в Міноборони РФ
10:38
Кирило Буданов
Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині
10:19
Зливав росіянам наслідки удару по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
OPINION
Микола Княжицький
Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар та євро у банках
10:00
OPINION
Валерій Чалий
Що робити Україні з Конвенцією про протипіхотні міни?
09:55
Ізраїль, ЦАХАЛ
Операція у Рафаху ставить під ризик мирну угоду між Ізраїлем та Єгиптом, - WSJ
09:42
Обстріл Нікополя 14 травня
Окупанти уранці атакували Нікополь з артилерії: є загиблий та постраждалий
09:23
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: ТЦК розпочав службову перевірку
09:17
російські окупанти
"Намагаються не тільки збільшити лінію фронту": Згурець назвав мету наступу росіян на Харківщині
09:14
Віктор Ющенко
"Це стало сигналом Путіну": Ющенко у США розповів про наслідки затримки допомоги Україні
08:42
Ексклюзив
Влада Харкова має розробити план укріплення міста, - депутатка облради Куц
08:40
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни вранці атакували КАБами житлові квартали Харкова: постраждали 4 людей
08:36
школа в окупації
У школах на ТОТ Луганщини дітей змусили писати твори про Другу світову із паралелями про "СВО"
08:24
Олександр Литвиненко
У РНБО не бачать загрози штурму росіянами Харкова
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV