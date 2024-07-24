На Полтавщині виникла пожежа на складах: пролунали вибухи, пошкоджено будинки

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи. З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла", – написав він.

За словами Проніна, через масштаб пожежі довелося евакуювати людей із сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання.

Унаслідок надзвичайної ситуації пошкоджено цивільну інфраструктуру. Людям, чиї будинки пошкоджені, нададуть допомогу. На щастя, постраждалих серед населення немає.