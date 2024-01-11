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Млинці з м'ясом: смачні, рум’яні та поживні. Рецепт приготування
Млинці - це одна з найпопулярніших страв у світі. Їх подають у ресторанах, продають у магазинах напівфабрикатів, але найсмачніші млинці - домашні. Існує велика кількість рецептів з приготування млинців, а також рецептів начинок для їхнього наповнення. Але млинці з начинкою із м’яса - на першому місці
Інгредієнти для налисників з м’ясом:
Тісто для млинців:
- яйця – 2 штуки
- молоко – 650 мілілітрів
- борошно - 280 грам
- сіль - 1/2 чайної ложки
- цукор - 1 чайна ложка
Начинка:
- м'якоть яловичини – 1 кілограм
- цибуля – 3 штуки
- олія рослинна – 100 г
- перець чорний мелений – 1 чайна ложка
Покроковий рецепт приготування млинців з м'ясом:
- у миску міксера кладемо 2 яйця, половину чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру, наливаємо 350 мл молока та розмішуємо на малій швидкості
- поступово всипаємо 280 г борошна і вимішуємо до отримання однорідного тіста
- додаємо молоко і ще раз добре вимішуємо (при необхідності проціджуємо)
- залишаємо тісто осторонь для набухання
- три цибулини нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо в 100 г рослинної олії до золотистого кольору
- під час смаження присолюємо однією чайною ложкою солі
- один кілограм м'яса закладаємо в підсолену киплячу воду
- відварюємо до готовності
- охолоджуємо
- пропускаємо через м'ясорубку
- перемелене м'ясо змішуємо з обсмаженою цибулею
- додаємо одну склянку теплого бульйону, одну чайну ложку чорного меленого перцю та добре перемішуємо начинку
- додаємо в тісто дві столові ложки олії
- випікаємо тонкі млинці, зарум'янюючи їх лише з одного боку
- на зарум'янену сторону млинця кладемо столову ложку з верхом начинки
- загортаємо конвертом
- обсмажуємо підготовлені млинці з м'ясом на розігрітій олії, на помірному вогні з двох сторін до утворення румяної скоринки
- подаємо млинці з м'ясом як гарячу закуску або з бульйоном.
Смачного!
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