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Головна рецепти Млинці з м'ясом: смачні, рум’яні та поживні. Рецепт приготування
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Млинці з м'ясом: смачні, рум’яні та поживні. Рецепт приготування

11 січня, 2024 четвер
15:40
рецепти Млинці з м'ясом

Млинці - це одна з найпопулярніших страв у світі. Їх подають у ресторанах, продають у магазинах напівфабрикатів, але найсмачніші млинці - домашні. Існує велика кількість рецептів з приготування млинців, а також рецептів начинок для їхнього наповнення. Але млинці з начинкою із м’яса - на першому місці

рецепт налисників з м’ясом

Інгредієнти для налисників з м’ясом:

Тісто для млинців:

  • яйця – 2 штуки
  • молоко – 650 мілілітрів
  • борошно - 280 грам
  • сіль - 1/2 чайної ложки
  • цукор - 1 чайна ложка

Начинка:

  • м'якоть яловичини – 1 кілограм
  • цибуля – 3 штуки
  • олія рослинна – 100 г
  • перець чорний мелений – 1 чайна ложка

Покроковий рецепт приготування млинців з м'ясом:

  • у миску міксера кладемо 2 яйця, половину чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру, наливаємо 350 мл молока та розмішуємо на малій швидкості
  • поступово всипаємо 280 г борошна і вимішуємо до отримання однорідного тіста
  • додаємо молоко і ще раз добре вимішуємо (при необхідності проціджуємо)
  • залишаємо тісто осторонь для набухання 
  • три цибулини нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо в 100 г рослинної олії до золотистого кольору
  • під час смаження присолюємо однією чайною ложкою солі
  • один кілограм м'яса закладаємо в підсолену киплячу воду 
  • відварюємо до готовності
  • охолоджуємо 
  • пропускаємо через м'ясорубку
  • перемелене м'ясо змішуємо з обсмаженою цибулею
  • додаємо одну склянку теплого бульйону, одну чайну ложку чорного меленого перцю та добре перемішуємо начинку
  • додаємо в тісто дві столові ложки олії
  • випікаємо тонкі млинці, зарум'янюючи їх лише з одного боку
  • на зарум'янену сторону млинця кладемо столову ложку з верхом начинки
  • загортаємо конвертом
  • обсмажуємо підготовлені млинці з м'ясом на розігрітій олії, на помірному вогні з двох сторін до утворення румяної скоринки
  • подаємо млинці з м'ясом як гарячу закуску або з бульйоном.

Смачного!

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