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Найочікуваніші серіали 2024 року. Пропонуємо список новинок

27 січня, 2024 субота
18:00
Кіно родина дивиться кіно, телевізор

Новий серіальний рік стане для нас роком адаптацій. Пропонуємо переглянути наш список новинок та згадати улюблені серіали

Містер і місіс Сміт (Mr. & Mrs. Smith)

Комедійний серіал за мотивами однойменного фільму 2005 року. За сюжетом два шпигуни об'єднуються, щоб видати себе за одружену пару.

Це адаптація культового фільму з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом - можливість побачити переосмислення класичної історії, адже сюжет серіалу відрізнятиметься від оригінального фільму. Головні ролі зіграли Дональд Гловер ("Атланта") та Майя Ерскін ("Чоловік шукає жінку").

 

Аватар: Легенда про Аанг (Avatar: The Last Airbender)

Екранізація заснована на однойменному мультсеріалі 2005 року. Головний герой - хлопчик Аанг (Гордон Корм'є) із племені повітряних кочівників. Він – Аватар, володар усіх чотирьох стихій (повітря, вогню, води та землі). У ході історії герою доведеться навчитися володіти кожною з них і закінчити війну, в якій світ загруз на довгі роки.

 

Ходячі мерці: Вижили (The Walking Dead: The Ones Who Live)

Серіал розповість про возз'єднання Ріка (Ендрю Лінкольн) та Мішон (Данай Гуріра) після довгої розлуки.

В останніх сезонах серіалу "Ходячі мерці" Мішон вирушила на пошуки Ріка, який залишив основний серіал у дев'ятому сезоні, герої повернулися лише в невеликому камео наприкінці 11 сезону. Завдяки новому мінісеріалу ми можемо отримати відповіді на всі запитання та дізнаємося, де пропадали Рік та Мішон і як їм вдалося знайти один одного. Був анонсований і головний антагоніст генерал Біл, якого зіграв Террі О'Куінн (Lost). 

 

Сьогун (Shōgun)

Екранізація історичного роману "Сьогун" Джеймса Клавелла - історія англійського штурмана (Космо Джарвіс), який опинився в Японії XVII століття.

Екранізація роману 1980 року набула успіху і досі з теплотою згадується фанатами. З розвитком технологій у кіно з'явилася можливість показувати історії такими, якими їх задумував автор. Завдяки цьому тизер "Сьогуна" 2024 вже радує картинкою і декораціями. Головні ролі зіграють Космо Джарвіс (Джон Блекторн), Хіроюкі Санада (ЄСВ Торанага), Ганна Саван (Тода Бунтаро Маріко), Таданобу Асаноу (Касігі Ябу).

 

Завдання трьох тіл (Body Problem)

Серіал заснований на трилогії "Пам'ять про минуле Землі" китайського письменника Лю Цисіня, яка охоплює історію кількох поколінь. Дії розгортаються на Землі, у космосі й у різних часових вимірах. Сюжет майбутньої адаптації розповість про перший контакт людства з інопланетянами.

 

Fallout

Серіал базується на серії відеоігор Fallout. Дія відбуватиметься у 2296 році. Люсі (Елла Пернелл) вийде з Притулку 33 і вирушить до Пустоші з якоюсь місією, де зустріне членів Братства Сталі та Купера Ховарда (Уолтон Гоґгінс), який мутував і став гулом.

 

Джентльмени (The Gentlemen)

Нас чекає спін-офф гучного фільму Гая Річі "Джентльмени". Едді Холстед (Тео Джеймс) стає спадкоємцем маєтку після смерті батька. Герой дізнається, що він є частиною конопляної наркоімперії Міккі Пірсона, тому Едді доводиться продовжити сімейну справу.

 

Пінгвін (The Penguin)

Серіал стане спін-оффом до фільму "Бетмен" 2022 року та розповість про боротьбу Пінгвіна (Колін Фаррелл) за панування в Готемі, а його суперницею стане Софія Фальконе (Крістін Міліоті) — дочка кримінального авторитету.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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