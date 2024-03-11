"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У мене складні почуття тому, що я з родиною бачив всі ці звірства російських окупантів на власні очі. Ми з родиною пережили довгі три тижні блокади в Маріуполі, коли росіяни оточили місто й не випускали вільних людей, громадян України з міста, зробивши гуманітарну катастрофу. Окупанти спочатку занурили Маріуполь у кам'яний вік, а потім почали тисячами вбивати мирних громадян, обстрілюючи місто з артилерії, авіації, руйнуючи житлові багатоповерхівки", - нагадав Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради також додав, що стрічку "20 днів у Маріуполі" потрібно подивитись усім громадянам України, усім міжнародним партнерам, усій світовій спільноті тому, що це найтрагічніший Оскар в історії людства.

"Дивився з дружиною два рази цей фільм, було дуже важко. Ми бачили кадри багатьох місць, де була знімальна група. Фільм показав геноцид українського народу з боку Росії та звірства нелюдів всієї російської нації вбивць та терористів. Світова спільнота має зрозуміти, що, якщо вони зараз не зупинять російську навалу, то весь світ може зануритися в темряву тому, що Росія не зупиниться в Україні", - наголосив Забавін.