"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, якщо не зупинити росіян, то світ зануриться у темряву
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У мене складні почуття тому, що я з родиною бачив всі ці звірства російських окупантів на власні очі. Ми з родиною пережили довгі три тижні блокади в Маріуполі, коли росіяни оточили місто й не випускали вільних людей, громадян України з міста, зробивши гуманітарну катастрофу. Окупанти спочатку занурили Маріуполь у кам'яний вік, а потім почали тисячами вбивати мирних громадян, обстрілюючи місто з артилерії, авіації, руйнуючи житлові багатоповерхівки", - нагадав Забавін.
Депутат Маріупольської міської ради також додав, що стрічку "20 днів у Маріуполі" потрібно подивитись усім громадянам України, усім міжнародним партнерам, усій світовій спільноті тому, що це найтрагічніший Оскар в історії людства.
"Дивився з дружиною два рази цей фільм, було дуже важко. Ми бачили кадри багатьох місць, де була знімальна група. Фільм показав геноцид українського народу з боку Росії та звірства нелюдів всієї російської нації вбивць та терористів. Світова спільнота має зрозуміти, що, якщо вони зараз не зупинять російську навалу, то весь світ може зануритися в темряву тому, що Росія не зупиниться в Україні", - наголосив Забавін.
- На церемонії "Оскар-2024" в США стрічка Мстислава Чернова про перші дні вторгнення Росії в Маріуполь визнана першою у категорії "Найкращий документальний фільм".
- Президент України Володимир Зеленський подякував творцям українського фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав премію "Оскар" як найкраща повнометражна документальна стрічка.
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