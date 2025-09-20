"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому

Про майбутній альбом поп-зірка розповіла у своєму Instagram, виклавши серію відвертих фото.

"Назад до музики, назад на танцпол, назад туди, де все починалося!", - написала співачка, анонсуючи реліз. Цими словами вона чітко дала зрозуміти, що її новий альбом буде енергійним, провокативним та незабутнім.

"З самого початку Warner Records був моїм справжнім партнером. Я рада возз’єднатися і з нетерпінням дивлюся в майбутнє", - написала поп-зірка.

Продюсуватиме альбом Стюарт Прайс, відомий своєю роботою над культовим Confessions on a Dance Floor (2005), який став одним із найуспішніших і найвпливовіших проєктів співачки. Для фанів це можливість побачити продовження успішної сторінки її дискографії.

Світ побачить платівку у 2026 році. Таким чином від останнього студнійного альбому Мадонни, що мав назву Madame X й вийшов 2019-го, мине 7 років.