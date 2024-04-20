Об’єднати ветеранів та їхні родини: Жолоб про роботу Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

Про це він сказав у етері Еспресо.

Ветеран та лідер гурту "Бетон" Андрій Жолоб поділився враженнями про нову посаду: "Я не прийшов на пусте місце, там вже з 2014 року працює команда. Я сподіваюся, що мені довірили власне ще з ветеранського погляду додати свої якісь бачення, свої зміни".

За словами Жолоба, він вже узявся за обов'язки керівника Центру надання послуг учасникам бойових дій.

"Чим центр займається? - це юридична зокрема допомога, юридичні консультації, є психологічна робота з військовослужбовцями й ветеранами, разом із тим усім у нас ветерани зустрічаються, в нас є безплатні курси англійської мови. Має бути якраз наступного тижня майстер-клас писанкарства для родин ветеранів. Ми намагаємося отак взяти всі тих ветеранів і їхні родини до купи обійняти, згорнути. Учора провели толоку, у лісі сміття позбирали трохи, бограчу поїли. Ми займаємося тим, що ветеранів ближче один з одним знайомити", - пояснив медик.

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Жолоб згадав, як проходила його адаптація в цивільному житті.

"Я коли повернувся наприкінці лютого з війни, то відчув, що я якийсь трохи незрозумілий у цьому незрозумілому світі, якийсь інакший, на такий до якого я звик за два роки. Я не сприйняв, що я там на всіх ображаюся і думайте, як зі мною говорити: ні, абсолютно не треба думати, як до мене говорити. Я в принципі десь бачу, що поволі повертаюся до того Андрія, який був до війни, морально принаймні. Як воно насправді буде психологічно і які будуть мої реакції в певних моментах, може бути, але щоб я якось, скажімо, дуже не міг сприймати цей цивільний світ, я до нього звертаю, чи то він до мене звертає", - поділився очільник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що лікар, музикант, журналіст і ветеран Андрій Жолоб став новим очільником Центру надання послуг учасникам бойових дій у Львові.

Що відомо про Андрія Жолоба

Андрій Васильович Жолоб народився у 1981 році. Навчався у львівській школі №4 із поглибленим вивченням англійської мови. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті ім. Данила Галицького. За фахом – лікар ортопед-травматолог. Мав безперервну медичну практику протягом майже 20 років.

Зокрема, майже два роки він був військовим медиком і допомагав воїнам, працюючи на евакуації та на стабілізаційних пунктах на фронті. Служив командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ОАЕМБР).

Андрій Жолоб також працював журналістом на радіо і ведучим святкових подій. Крім того, він лідером українського панк-рок- гурту "Бетон".