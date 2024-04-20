Об’єднати ветеранів та їхні родини: Жолоб про роботу Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
Новий очільник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб розповів про роботу організації та свою адаптацію після повернення додому
Про це він сказав у етері Еспресо.
Ветеран та лідер гурту "Бетон" Андрій Жолоб поділився враженнями про нову посаду: "Я не прийшов на пусте місце, там вже з 2014 року працює команда. Я сподіваюся, що мені довірили власне ще з ветеранського погляду додати свої якісь бачення, свої зміни".
За словами Жолоба, він вже узявся за обов'язки керівника Центру надання послуг учасникам бойових дій.
"Чим центр займається? - це юридична зокрема допомога, юридичні консультації, є психологічна робота з військовослужбовцями й ветеранами, разом із тим усім у нас ветерани зустрічаються, в нас є безплатні курси англійської мови. Має бути якраз наступного тижня майстер-клас писанкарства для родин ветеранів. Ми намагаємося отак взяти всі тих ветеранів і їхні родини до купи обійняти, згорнути. Учора провели толоку, у лісі сміття позбирали трохи, бограчу поїли. Ми займаємося тим, що ветеранів ближче один з одним знайомити", - пояснив медик.
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Жолоб згадав, як проходила його адаптація в цивільному житті.
"Я коли повернувся наприкінці лютого з війни, то відчув, що я якийсь трохи незрозумілий у цьому незрозумілому світі, якийсь інакший, на такий до якого я звик за два роки. Я не сприйняв, що я там на всіх ображаюся і думайте, як зі мною говорити: ні, абсолютно не треба думати, як до мене говорити. Я в принципі десь бачу, що поволі повертаюся до того Андрія, який був до війни, морально принаймні. Як воно насправді буде психологічно і які будуть мої реакції в певних моментах, може бути, але щоб я якось, скажімо, дуже не міг сприймати цей цивільний світ, я до нього звертаю, чи то він до мене звертає", - поділився очільник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.
Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що лікар, музикант, журналіст і ветеран Андрій Жолоб став новим очільником Центру надання послуг учасникам бойових дій у Львові.
Що відомо про Андрія Жолоба
Андрій Васильович Жолоб народився у 1981 році. Навчався у львівській школі №4 із поглибленим вивченням англійської мови. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті ім. Данила Галицького. За фахом – лікар ортопед-травматолог. Мав безперервну медичну практику протягом майже 20 років.
Зокрема, майже два роки він був військовим медиком і допомагав воїнам, працюючи на евакуації та на стабілізаційних пунктах на фронті. Служив командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ОАЕМБР).
Андрій Жолоб також працював журналістом на радіо і ведучим святкових подій. Крім того, він лідером українського панк-рок- гурту "Бетон".
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