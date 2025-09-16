Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії

Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії

Адріана Муллаянова
16 вересня, 2025 вiвторок
14:19
Війна з Росією

75% українців не підтримують російський "мирний план", свідчать дані опитування КМІС. Натомість більшість громадян готові прийняти європейсько-українську версію домовленостей, навіть попри її недоліки

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на соціологічне опитування КМІС.

Лише 17% респондентів готові розглянути російську версію "мирного плану". Опитування передбачало два уривки з ключовими умовами - один варіант плану Європи й України, другий - російський. При цьому учасникам не повідомляли, хто саме запропонував план — Росія чи Захід.

З’ясувалося, що 74% українців, хоч і без особливого ентузіазму, готові підтримати спільний план Європи та України, тоді як категорично проти нього лише 15%. У регіональному вимірі від 61% до 80% опитаних у різних областях відкинули російський "мирний план". Водночас 72–77% мешканців усіх регіонів висловили готовність схвалити європейсько-українську ініціативу.

Якби російський сценарій реалізувався, 65% громадян вважали б його поразкою України. Лише 7% розцінили б його як повний чи частковий успіх, а 19% визнали б компромісним варіантом "50 на 50".  75% - не підтримують російський "мирний план".

Натомість щодо плану Європи та України 30% українців вбачають у ньому повний чи частковий успіх, ще 44% вважають його варіантом "50 на 50", і лише 18% називають його поразкою.  

Що відомо про "мирний план" РФ

9 серпня 2025 року Україна разом з європейськими партнерами передала США власну мирну пропозицію, яка передбачає припинення вогню та взаємні територіальні поступки лише за умови гарантій безпеки.

Російський "мирний план" передбачає скасування санкцій проти РФ, офіційний статус російської мови, скорочення ЗСУ та озброєння України, відмова від членства в НАТО, припинення постачання зброї від Заходу, контроль РФ над гарантіями безпеки; вивід українських військ із частини Донецької області; визнання Криму, Донецької та Луганської областей як частини Росії; збереження контролю РФ над окупованими частинами Херсонщини й Запоріжжя.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
переговори з РФ
