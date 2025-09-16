Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
75% українців не підтримують російський "мирний план", свідчать дані опитування КМІС. Натомість більшість громадян готові прийняти європейсько-українську версію домовленостей, навіть попри її недоліки
Зміст
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+24.6°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.84
- Актуальне
- Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
13:57
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:14
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:57
Оновлено
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
12:25
Ексклюзив
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
11:29
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:29
Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування
11:28
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:10
Огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:29
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:35
Ексклюзив
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках