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Переможні новини 820-го дня війни: атака ГУР на об'єкти російського ВПК у Татарстані та диверсія українських партизан у Смоленську

Катерина Бенюк
23 травня, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Дрони ГУР атакують військово-промисловий комплекс у Татарстані, а тим часом Міноборони України за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння

Зміст

Міноборони за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння та техніки

Минулого тижня арсенал Збройних Сил України поповнився 13 новими зразками озброєння та військової техніки.

Про це інформує пресслужба Міноборони. 

Вказано, що 13 зразків озброєння та військової техніки пройшли реєстрацію. Ще один зразок ОВТ Міністерство оборони прийняло на озброєння. 

Загалом за перші три місяці 2024 року до експлуатації у війську допустили понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Зазначається, що допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дає змогу закуповувати його у виробників за кошти бюджету держави для підрозділів Сил оборони.

Послабили систему ППО: "Атеш" провів диверсію у Смоленську

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що один з агентів партизанського руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.

Унаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії, які були розміщені на цій вежі.

Фото: Атеш

"Можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні. Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу", - додали партизани.

Укрпошта презентувала лімітований випуск марок на честь бригади "Азов"

Тираж поштового набору становить 900 примірників - адже саме така кількість бійців бригади вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.У церемонії спецпогашення взяли участь азовець підполковник Святослав Паламар (Калина), молодший лейтенант Петро Садов'як (Гросер) та майор Віталій Мурдза (Мурзік). 

марка "Азов"

Фото: Дмитро Дідора

"Випуск власної марки "Азов". 10 років. Вільні обирають боротьбу" має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення "Азову", а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022-му під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався у полон", - зазначають в Укрпошті.

Також у національній пошті наголошують, що за 10 років існування "Азов" залишається єдиною бригадою, що складається виключно з добровольців. 

У поштовий набір "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" входить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою й відбитком штемпеля спецпогашення. Ціна комплекту - 600 гривень. 

Дизайн поштового аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ.

Ізраїль надав звання Праведників народів світу ще шістьом українцям

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні у Львові Держава Ізраїль надала звання Праведників народів світу ще шести українцям – посмертно. Відзнаки отримали їхні рідні", – повідомив голова ОВА.

Праведниками народів світу стали Михайло, Ганна і Галина Комарницькі зі Львівської області, Йона та Ірина Пахольчуки з Волині та Юлія Банько з Тернопільщини.

Праведниками народів світу визнають тих, хто рятував євреїв під час Другої світової. 
“Коли євреї Європи були приречені нацистами на неминучу загибель, знайшлися ті, хто, ризикуючи власним життям та життями своїх рідних, наважувалися надавати євреям допомогу та порятунок – керуючись лише почуттям милосердя і не вимагаючи нічого натомість. Шануючи цей подвиг людяності та безкорисливої жертовності, Держава Ізраїль нагороджує таких рятівників почесним званням Праведників народів світу”, – пояснюють у проєкті Українського інституту вивчення Голокосту "ТКУМА" та Об'єднаної єврейської общини України.

Блінкен закликав Білий дім дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї. Таким чином, Київ зможе завдавати ударів по території РФ.

Про це повідомляє The New York Times.

"Зараз в адміністрації (США, - ред.) точаться бурхливі дебати щодо пом’якшення заборони дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові майданчики безпосередньо за кордоном з Росією", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що Блінкен закликає Байдена дозволити Києву бити по російській території американською зброєю. За словами офіційних осіб, які зокрема обговорювали це питання, держсекретар змінив свою позицію через відкриття РФ нового фронту й після візиту до Києва.

ГУР за допомогою дронів атакувало об'єкти російського ВПК у Татарстані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначається, що ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташовано низку стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи, що лунають у Нижньокамську. Окрім цього відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". 

У тому числі в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Джерела повідомили, що інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.

Теги:
Суспільство
Львів
Укрпошта
Ізраїль
Міністерство оборони
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
США
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