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Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей: отримала 3 роки з конфіскацією

Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
17:07
Новини Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей

39-річну підприємницю з Криму Ганну Парубіну заочно визнали винною у колабораційній діяльності. Вона отримала 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне вивезення п’ятисот дітей з ТОТ України

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Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду Києва.

Суд встановив, що уродженка Донецька Ганна Парубіна, яка мешкала у Сімферополі, на початку 2015 року незаконно зареєструвала в російській юрисдикції ТОВ "Туристическое агентство "Атлас".

6 вересня 2022 року вона уклала договір з окупаційним кримським федеральним університетом імені В. І. Вернадського про надання послуг з перевезення неповнолітніх громадян України з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до АР Крим на загальну суму майже 15,5 мільйонів рублів. 

Загалом вона у незаконний спосіб вивезла 500 дітей і 34 супроводжуючих їх осіб. Суд заочно визнав Ганну Парубіну винною в колабораційній діяльності за ч.4 ст.111-1 КК України.

Їй призначили три роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке їй належить. 

Окрім того, Парубіній заборонено протягом десяти років займатися господарською діяльністю.

  • На Прикарпатті до 15 років засудили "правоохоронця", який проводив фільтрацію населення на окупованих територіях. 
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