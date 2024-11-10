Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей: отримала 3 роки з конфіскацією
39-річну підприємницю з Криму Ганну Парубіну заочно визнали винною у колабораційній діяльності. Вона отримала 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне вивезення п’ятисот дітей з ТОТ України
Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду Києва.
Суд встановив, що уродженка Донецька Ганна Парубіна, яка мешкала у Сімферополі, на початку 2015 року незаконно зареєструвала в російській юрисдикції ТОВ "Туристическое агентство "Атлас".
6 вересня 2022 року вона уклала договір з окупаційним кримським федеральним університетом імені В. І. Вернадського про надання послуг з перевезення неповнолітніх громадян України з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до АР Крим на загальну суму майже 15,5 мільйонів рублів.
Загалом вона у незаконний спосіб вивезла 500 дітей і 34 супроводжуючих їх осіб. Суд заочно визнав Ганну Парубіну винною в колабораційній діяльності за ч.4 ст.111-1 КК України.
Їй призначили три роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке їй належить.
Окрім того, Парубіній заборонено протягом десяти років займатися господарською діяльністю.
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