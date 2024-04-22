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Піст і пісні страви до вашого столу на кожен день
Пісні страви на кожен день можна дізнатися заздалегідь і скласти пісне меню на час посту. Зробити це легко, вибравши для зручності пісні страви з наших рецептів
Картопляна запіканка з грибами пісна
Інгредієнти:
- печериці - 0,5 кг
- картопля - 1,5 кг
- цибуля ріпчаста - 2-3 шт.
- помідори – 2-3 шт.
- масло рослинне - до смаку
- майонез пісний - до смаку
- Перець - до смаку
- Сіль - до смаку
Покроковий рецепт пісної картопляної запіканки з грибами:
- очищаємо картоплю очищаємо
- вимиваємо
- нарізаємо середніми шматочками
- заливаємо картоплю в каструлі водою
- ставимо варити до готовності
- промиваємо гриби
- нарізаємо середніми шматочками
- очищаємо цибулю
- промиваємо
- дрібно нарізаємо
- розігріваємо у сковороді олію
- викладаємо гриби з цибулею
- обсмажуємо до випаровування рідини та рум'яності грибів
- остуджуємо
- розминаємо картоплю товкачем
- солимо
- додаємо спеції
- перемішуємо
- остиглі гриби подрібнюємо
- солимо
- перчимо
- вмикаємо духовку для розігріву до 180 градусів
- змащуємо форму для запікання олією
- викладаємо 1/3 частину приготованого картопляного пюре
- розподіляємо по дну
- на картоплю рівномірним шаром викладаємо печериці
- на гриби викладаємо ще одну третину картоплі
- промиваємо помідори промиваємо
- обсушуємо
- нарізаємо тонкими кружальцями
- рівномірно викладаємо на картоплю в один шар
- на помідори викладаємо останню частину картоплі
- зверху змащуємо пісним майонезом
- готуємо картопляну запіканку в розігрітій духовці до рум'яної скоринки.
Капустяні котлети
Інгредієнти:
- манна крупа - 1/2 склянки
- білокачанна капуста - 500 г
- пісний майонез – 3 ст. л.
- ріпчаста цибуля - 1 шт.
- томатний соус - за смаком
- часник – 2 зуб.
- приправа "хмелі-сунелі" - за смаком
- сіль за смаком
Покроковий рецепт капустяних котлет:
- заливаємо манну крупу водою, вона має розбухнути
- натираємо капусту на великій тертці
- чистимо цибулю
- дрібно нашаткуємо її ножем
- у ємність з натертою капустою викладемо дрібно порубану цибулю, розбухлу у воді манку, кілька ложок томатного соусу
- "хмелі-сунелі" додаємо до смаку
- до смаку додаємо сіль
- додаємо вичавлений через часникодавку часник
- додаємо майонез
- все перемішуємо
- тісто має ліпитись
- якщо тісто трохи рідкувате, слід додати пару ложок борошна
- нагріваємо в сковороді олію
- зліплені котлетки викладемо на сковороду
- виставимо найменший рівень вогню
- обсмажуємо з обидвох боків.
Листкові коржі на сковороді
Інгредієнти:
- тепла вода - 200 г (орієнтуємось на консистенцію тіста)
- борошно – 300 г
- цукор - 1 ч. ложка з гіркою
- сіль - 0,5 ч. ложки з гіркою
- олія - для змащування тіста
- крохмаль – для посипання тіста
Покроковий рецепт приготування коржиків на сковороді:
- у борошно додаємо сіль та цукор
- вливаємо теплу воду
- замішуємо м'яке тісто
- розділяємо тісто на 5 частин
- формуємо кульки
- кожну кульку змащуємо олією
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо відпочивати на 15 хв.
- робочу поверхню змащуємо олією
- кожну кульку тіста розтягуємо руками максимально тонко
- пласт тіста змащуємо олією
- злегка посипаємо крохмалем
- звертаємо краї до центру
- ще трохи змащуємо олією
- присипаємо крохмалем
- прямокутник, що вийшов, згортаємо в рулет
- рулет згортаємо в равлик
- равлик розтягуємо руками в коржик завтовшки близько 0,5 см
- смажимо листкові коржики з кожного боку.
Котлети із гречки з грибами
Інгредієнти:
- гречана крупа - 1 скл.
- печериці - 800 г
- картопля, зварена в мундирі - 2 шт.
- ріпчаста цибуля - 2 шт.
- зелень кропу - 1 пуч.
- соняшникова олія для смаження
- борошно - для паніровки
- сіль за смаком
- перець – за смаком
Рецепт приготування котлет з гречки з грибами:
- перебираємо гречану крупу
- промиваємо у холодній воді
- заливаємо крупу двома склянками холодної води
- ставимо на вогонь
- доводимо до кипіння
- зменшуємо вогонь
- варимо гречку до випаровування води
- дрібно нарізаємо цибулю
- очищаємо варену картоплю від шкірки
- натираємо на великій тертці
- миємо печериці
- нарізаємо невеликими шматочками
- з’єднуємо варену гречку та картоплю
- подрібнюємо у пюре за допомогою блендера
- печериці з цибулею обсмажуємо на олії
- смажені печериці з цибулею подрібнюємо блендером
- перемішуємо гречку з картоплею, грибами та зеленню
- солимо, перчимо
- руками змоченими у воді формуємо з отриманої маси котлети
- обвалюємо у борошні
- смажимо гречані котлети на розігрітій сковороді з двох сторін.
Картопля тушкована в томатному соусі з болгарським перцем і квасолею
Інгредієнти:
- картопля - 350 г (3 шт.)
- квасоля консервована червона - 150 г
- перець болгарський – 80 г (1/2 шт.)
- цибуля ріпчаста (невелика) - 40 г (1 шт.)
- морква (велика) - 40 г (1/2 шт.)
- часник - 1 зубчик
- томатна паста - 20 г
- олія соняшникова - 45 мл (3 ст. ложки)
- сіль - 1/3 ч. ложки (за смаком)
- перець чорний мелений - щіпка
Покроковий рецепт приготування:
- з ємності з консервованою квасолею зливаємо маринад
- кип'ятимо 60 мл води
- промиваємо болгарський перець
- видаляємо внутрішні перегородки з насінням
- очищаємо цибулю, моркву та болгарський перець
- нарізаємо все невеликими кубиками
- розігріваємо у сковороді олію
- обсмажуємо цибулю, моркву та перець на сильному вогні 3-4 хвилини, часто перемішуючи
- очищену картоплю нарізаємо кубиками середнього розміру
- перекладаємо картоплю в сковороду до обсмажених овочів
- у 60 мл окропі розводимо томатну пасту
- суміш, що вийшла, виливаємо в сковороду
- всипаємо сіль
- перемішуємо
- накриваємо кришкою сковороду
- тушкуємо на невеликому вогні до м'якості картоплі, 15-20 хв.
- консервовану квасолю перекладаємо у сковороду до решти інгредієнтів
- перемішуємо
- накриваємо кришкою сковороду
- готуємо овочеве рагу з квасолею на невеликому вогні 2-3 хв.
- часник пропускаємо через прес
- додаємо до рагу
- всипаємо чорний мелений перець
- ще раз перемішуємо рагу
- знімаємо сковороду з плити
- посипаємо подрібненою зеленню.
Смачного!
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