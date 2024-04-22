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Піст і пісні страви до вашого столу на кожен день

22 квітня, 2024 понедiлок
11:15
рецепти піст

Пісні страви на кожен день можна дізнатися заздалегідь і скласти пісне меню на час посту. Зробити це легко, вибравши для зручності пісні страви з наших рецептів

Картопляна запіканка з грибами пісна

Картопляна запіканка з грибами

Інгредієнти:

  • печериці - 0,5 кг
  • картопля - 1,5 кг
  • цибуля ріпчаста - 2-3 шт.
  • помідори – 2-3 шт.
  • масло рослинне - до смаку
  • майонез пісний - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Сіль - до смаку

Покроковий рецепт пісної картопляної запіканки з грибами: 

  • очищаємо картоплю очищаємо
  • вимиваємо 
  • нарізаємо середніми шматочками
  • заливаємо картоплю в каструлі водою 
  • ставимо варити до готовності
  • промиваємо гриби 
  • нарізаємо середніми шматочками
  • очищаємо цибулю 
  • промиваємо 
  • дрібно нарізаємо
  • розігріваємо у сковороді олію
  • викладаємо гриби з цибулею 
  • обсмажуємо до випаровування рідини та рум'яності грибів
  • остуджуємо
  • розминаємо картоплю товкачем
  • солимо 
  • додаємо спеції 
  • перемішуємо
  • остиглі гриби подрібнюємо 
  • солимо
  • перчимо
  • вмикаємо духовку для розігріву до 180 градусів
  • змащуємо форму для запікання олією
  • викладаємо 1/3 частину приготованого картопляного пюре
  • розподіляємо по дну
  • на картоплю рівномірним шаром викладаємо печериці
  • на гриби викладаємо ще одну третину картоплі
  • промиваємо помідори промиваємо
  • обсушуємо
  • нарізаємо тонкими кружальцями 
  • рівномірно викладаємо на картоплю в один шар
  • на помідори викладаємо останню частину картоплі
  • зверху змащуємо пісним майонезом
  • готуємо картопляну запіканку в розігрітій духовці до рум'яної скоринки.

Капустяні котлети

Інгредієнти:

  • манна крупа - 1/2 склянки
  • білокачанна капуста - 500 г
  • пісний майонез – 3 ст. л.
  • ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • томатний соус - за смаком
  • часник – 2 зуб.
  • приправа "хмелі-сунелі" - за смаком
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт капустяних котлет:

  • заливаємо манну крупу водою, вона має розбухнути
  • натираємо капусту на великій тертці
  • чистимо цибулю 
  • дрібно нашаткуємо її ножем
  • у ємність з натертою капустою викладемо дрібно порубану цибулю, розбухлу у воді манку, кілька ложок томатного соусу
  • "хмелі-сунелі" додаємо до смаку
  • до смаку додаємо сіль
  • додаємо вичавлений через часникодавку часник 
  • додаємо майонез 
  • все перемішуємо 
  • тісто має ліпитись
  • якщо тісто трохи рідкувате, слід додати пару ложок борошна
  • нагріваємо в сковороді олію 
  • зліплені котлетки викладемо на сковороду
  • виставимо найменший рівень вогню
  • обсмажуємо з обидвох боків.

Листкові коржі на сковороді

Інгредієнти:

  • тепла вода - 200 г (орієнтуємось на консистенцію тіста)
  • борошно – 300 г
  • цукор - 1 ч. ложка з гіркою
  • сіль - 0,5 ч. ложки з гіркою
  • олія - для змащування тіста
  • крохмаль – для посипання тіста

Покроковий рецепт приготування коржиків на сковороді:

  • у борошно додаємо сіль та цукор
  • вливаємо теплу воду
  • замішуємо м'яке тісто 
  • розділяємо тісто на 5 частин
  • формуємо кульки
  • кожну кульку змащуємо олією
  • накриваємо харчовою плівкою
  • залишаємо відпочивати на 15 хв.
  • робочу поверхню змащуємо олією
  • кожну кульку тіста розтягуємо руками максимально тонко
  • пласт тіста змащуємо олією 
  • злегка посипаємо крохмалем
  • звертаємо краї до центру
  • ще трохи змащуємо олією 
  • присипаємо крохмалем
  • прямокутник, що вийшов, згортаємо в рулет
  • рулет згортаємо в равлик
  • равлик розтягуємо руками в коржик завтовшки близько 0,5 см
  • смажимо листкові коржики з кожного боку.

Котлети із гречки з грибами

Інгредієнти:

  • гречана крупа - 1 скл.
  • печериці - 800 г
  • картопля, зварена в мундирі - 2 шт.
  • ріпчаста цибуля - 2 шт.
  • зелень кропу - 1 пуч.
  • соняшникова олія для смаження
  • борошно - для паніровки
  • сіль за смаком
  • перець – за смаком

Рецепт приготування котлет з гречки з грибами:

  • перебираємо гречану крупу
  • промиваємо у холодній воді
  • заливаємо крупу двома склянками холодної води 
  • ставимо на вогонь
  • доводимо до кипіння
  • зменшуємо вогонь 
  • варимо гречку до випаровування води 
  • дрібно нарізаємо цибулю 
  • очищаємо варену картоплю від шкірки 
  • натираємо на великій тертці
  • миємо печериці 
  • нарізаємо невеликими шматочками
  • з’єднуємо варену гречку та картоплю 
  • подрібнюємо у пюре за допомогою блендера
  • печериці з цибулею обсмажуємо на олії 
  • смажені печериці з цибулею подрібнюємо блендером 
  • перемішуємо гречку з картоплею, грибами та зеленню
  • солимо, перчимо 
  • руками змоченими у воді формуємо з отриманої маси котлети
  • обвалюємо у борошні
  • смажимо гречані котлети на розігрітій сковороді з двох сторін.

Картопля тушкована в томатному соусі з болгарським перцем і квасолею

Інгредієнти: 

  • картопля - 350 г (3 шт.)
  • квасоля консервована червона - 150 г
  • перець болгарський – 80 г (1/2 шт.)
  • цибуля ріпчаста (невелика) - 40 г (1 шт.)
  • морква (велика) - 40 г (1/2 шт.)
  • часник - 1 зубчик
  • томатна паста - 20 г
  • олія соняшникова - 45 мл (3 ст. ложки)
  • сіль - 1/3 ч. ложки (за смаком)
  • перець чорний мелений - щіпка

Покроковий рецепт приготування:

  • з ємності з консервованою квасолею зливаємо маринад
  • кип'ятимо 60 мл води
  • промиваємо болгарський перець 
  • видаляємо внутрішні перегородки з насінням
  • очищаємо цибулю, моркву та болгарський перець 
  • нарізаємо все невеликими кубиками
  • розігріваємо у сковороді олію 
  • обсмажуємо цибулю, моркву та перець на сильному вогні 3-4 хвилини, часто перемішуючи
  • очищену картоплю нарізаємо кубиками середнього розміру
  • перекладаємо картоплю в сковороду до обсмажених овочів
  • у 60 мл окропі розводимо томатну пасту
  • суміш, що вийшла, виливаємо в сковороду
  • всипаємо сіль
  • перемішуємо 
  • накриваємо кришкою сковороду 
  • тушкуємо на невеликому вогні до м'якості картоплі, 15-20 хв.
  • консервовану квасолю перекладаємо у сковороду до решти інгредієнтів
  • перемішуємо 
  • накриваємо кришкою сковороду 
  • готуємо овочеве рагу з квасолею на невеликому вогні 2-3 хв.
  • часник пропускаємо через прес 
  • додаємо до рагу
  • всипаємо чорний мелений перець 
  • ще раз перемішуємо рагу 
  • знімаємо сковороду з плити
  • посипаємо подрібненою зеленню.

Смачного!

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кулінарія
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