"Поки що перевага в лідерки демократів": ведуча Еспресо з Флориди про вибори президента США

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Тут не відчувається якоїсь спекотності перед виборами. Люди доволі розслаблені, розслаблено голосують. Перебуваю в окрузі West Palm Beach, на Західному пальмовому березі. Ми вже бачили, як працює територіальна виборча комісія. Ця територіальна виборча дільниця для нас - ще така недосяжна річ, кабіни для голосування виглядають зовсім по-іншому.

Штат Флорида з середини минулого століття переконливо голосує за республіканців. Ми розмовляли з головою ТВК. Вона сказала, що серед тих, хто вже проголосував, а саме ще й у цьому окрузі, доступні опції не лише голосувати в день виборів, 5 листопада. Можна прийти раніше на дільниці - це називається дострокове голосування. Або ж можна проголосувати, відправивши бюлетень зі своїм голосом поштою. Так от, вона сказала, що з того, що вже відомо на цей момент, поки що перевага в лідерки демократів", - наголосила Леся Вакулюк.

Ведуча Еспресо також додала, що знімати на самій виборчій дільниці заборонено.

"Але мені провели екскурсію там, де відбувається дострокове голосування. Люди приходять, показують, у когось уже є довідка, що вони зареєстровані, для них одна черга. Для тих, хто не зареєструвався раніше, є інша черга. Запитувати щось у людей перед тим, як вони голосують, журналістам не можна, лише після того, як вони проголосували. Таким чином місцева влада й адміністраторка цих виборів оберігають людей, щоб хтось не схилив їх на чийсь бік. Тобто щоб журналісти не переконали раптом людину голосувати або за Трампа, або за Камалу Гарріс", - зауважила Леся Вакулюк.

Довідково: "Вибори у США: Український погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.













